'Я выбрал путь и буду идти до конца!' Юристка раскрыла резонансные подробности дела об убийстве Ирины Фарион

Адвоката дочери убитой во Львове Ирины Фарион Наталья Романик убеждена, что именно 18-летний Вячеслав Зинченко совершил убийство. У него было укрытие в лесу, и камеры зафиксировали, как он заходил туда в обычном одеянии, а выходил в ярком, что должно было отвлечь свидетелей от его облика. Установлено, что парень читал специфическую литературу, в частности, в его телефоне нашли книги "Психология допроса" и "Установки бойцам - начинающим российского сопротивления".

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В заметках в своем телефоне он также писал, что "выбрал свой путь и будет идти до конца" и называл себя "санитаром общества". С адвокатом поговорили журналисты львовского издания "Ратуша".

Как рассказала Наталья Романик, досудебное следствие по делу уже завершено. Она надеется, что в итоге Зинченко приговорят к пожизненному лишению свободы, хотя прогнозирует, что дело затянется еще на два – два с половиной года.

На вопрос о том, уверена ли адвокат в виновности Зинченко, она сказала:

"Однозначно. И не только потому, что я представляю семью жертвы. Чтобы Вы понимали – доказательством вины человека является не какой-то конкретный предмет, скажем, пистолет, или добровольное признание, а совокупность целой системы обстоятельств, фактов, видео, экспертиз и т.д. Так вот, именно эта совокупность дает мне сегодня все основания полагать, что подсудимый Зинченко и есть тот человек, который нажал курок пистолета 19 июля 2024 года".

По словам адвоката, Зинченко недооценил количество видеокамер на улицах Львова. Кроме того, перед убийством он гуглил график отключения света на улице Масарика, где жила Фарион, поскольку думал, что вместе со светом прекращают свою работу и видеокамеры.

Для конспирации фигурант постоянно менял аккаунты, места проживания и пользовался двумя телефонами: один брал с собой, а на другом в квартире включал сериалы, чтобы обеспечить алиби – якобы он в это время находился в квартире и смотрел кино.

Что касается личности парня, известно, что у него не было друзей и он вел здоровый образ жизни.

"Одинокий мальчишка, который практически ни с кем не дружил ни в среде парней, ни из среды девушек. Студент-заочник. Вячеслав был членом организации "Права молодь", из которой вышел сам еще в 2022 году. Является безумным поклонником здорового образа жизни, совсем не употреблял алкоголь и не курил. Возможно, именно этим и вызвано его ходатайство в суде об отдельной камере, потому что в этой арестанты действительно курят", – рассказала Наталья Романик.

Также Вячеслав занимался футболом, многое читал. Судя по его заметкам, одной из главных своих целей в жизни он видел зарабатывание средств – неясно, каким способом.

"Длительное время обменивалось сообщениями в двух неонацистских телеграмм-каналах, которые базируются в России, в том числе и в телеграмм-канале NSWP, на заставке которого изображен кастет. Думаю, что именно по этому пророссийскому каналу, пропитанному идеями расизма, он и набрался тех убеждений максималиста, что впоследствии стали основой совершения преступления", – говорит адвокат.

В его телефоне обнаружили также разнообразные видео с Ириной Фарион.

Его яркая одежда – "это один из нюансов, которые используют при покушении – свидетели обращают внимание на яркую одежду и поэтому не могут описать внешность человека", говорит Наталья Романик.

Она также призвала не недооценивать Вячеслава, который "мощно занимался самообразованием, изучая литературу достаточно специфического характера".

Известно, что он скачивал из интернета следующие книги: "Психология допроса"; "Наставления бойцам – начинающим российского сопротивления", "Искусство допроса. Как добиться признания вины"; "Руководство революционного террора"; "Право на террор"; "Русская кухня. Азбука "Домашнего терроризма"; "Методика расследования поджогов"; "Электронный таймер. Детонатор"; "Книга арестанта", "Работа с агентурой".

В заметках в Telegram, которые удалил Зинченко и которые были восстановлены следствием, парень писал:

"Привет! Раз это сообщение ты получил – значит, что-то пошло не по плану… Прошу объяснить, прежде всего отцу, что я скрывал все это ради их же безопасности, а не потому, что я им не доверяю. У него вся жизнь завязана на мне, … поэтому объясни ему, почему я избрал этот путь. …Пусть не страдают по мне – я сам этого захотел!"

Он также писал, что "точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы".

"Я – санитар этого общества! Но все из личной неприязни! Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это позволит скосить срок. Я выбрал путь – значит, буду идти до конца, иначе я не смогу смотреть на себя в зеркало, не смогу делать ничего! Эта ситуация – не место для половинчатости, идти нужно до конца!"

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля, Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения Зинченко – пребывание под стражей – на 60 суток без права на залог, до 24 апреля 2025 года. Тогда он пообщался с журналистами, в частности сказал, что чувствует себя в безопасности, ведь во время транспортировки в суд надевает бронежилет и шлем.

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