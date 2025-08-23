Выходцы с Донбасса и Крыма: в Украине бросили за решетку семерых пленных предателей, воевавших против ВСУ

15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще семеро приспешников государства-агрессора России, которые воевали против Сил обороны, в частности на Донетчине. Речь идет о военнослужащих ВС РФ, которые попали в украинский плен.

Об этом сообщила на официальном сайте пресс-служба СБУ. В ведомстве отметили, что осужденные являются выходцами с оккупированных территорий нашей страны.

Подробности от Службы безопасности Украины

Украинские защитники захватили злоумышленников во время ожесточенных боев на Курском, Северском и Лиманском направлениях.

Четверо из осужденных – жители ВОТ Луганской области, которые добровольно вступили в группировки Южного военного округа РФ.

Двое из них в составе 6-й и 7-й мотострелковых бригад агрессора штурмовали позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского. Во время атак боевики обстреливали локации украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов.

Еще двое – выехали с Луганщины в Россию, где заключили контракты с минобороны РФ. После этого их назначили на рядовые должности в рядах мотострелковых полков и отправили атаковать укрепрайоны ВСУ возле фронтовых поселков Новосадово и Терны.

Пятый осужденный – из оккупированного Крыма. Мужчина в составе 110-й бригады оккупационных группировок РФ охранял склады захватчиков вблизи Авдеевки, а впоследствии, во время боев за райцентр, он был взят в плен.

Шестой – в составе 255-го мотострелкового полка РФ обустраивал блиндажи для противника вблизи Марьинки и Георгиевки, а затем атаковал украинские оборонительные линии в направлении Покровска.

Еще один осужденный – житель Горловки, который в составе 132-й мотострелковой бригады РФ участвовал в наступлениях на Донецкую область. Впоследствии его отправили воевать на Курщину. Военнослужащий вместе с подразделением попал в украинский плен.

Суд, опираясь на материалы военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины, признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

