Совершали преступления против Украины: появились данные о коллаборантах, которые захотели выехать в Россию

В течение 1–25 сентября шесть коллаборантов, задержанных в Украине за помощь врагу, заявили о своем желании выехать в Россию. Речь идет о трех мужчинах и трех женщинах.

Они осуждены на разные сроки: от восьми лет лишения свободы до пожизненного. Имена предателей назвал проект "Хочу к своим".

Колесников Олег Владимирович

по статьям УК: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 72. Ожидает выезда в РФ 30 дней (по состоянию на 25 сентября).

Колесников родом из Запорожья. С 21 сентября 2022 года, открыто поддерживая Россию, мужчина активно помогал представителям государства-агрессора в подрывной деятельности против Украины. Он хотел, чтобы его родной город оказался под оккупацией.

Впоследствии он привлек к этой деятельности водителя главы районной администрации Запорожского горсовета по Коммунарскому району. Тот добровольно согласился выполнять задания, которые ему давали представители РФ. "Работа" предателя была направлена в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По данным источника OBOZ.UA, Колесников – бывший военнослужащий, который, в частности, передавал координаты позиций подразделений ВСУ, фотографировал последствия обстрелов и вербовал других жителей Запорожья. Также он пытался найти взрывчатку для теракта.

Карлов Роман Владимирович

по статье: ч. 3 ст. 114-2. Ожидает выезда в РФ 29 дней.

Карлов родился и проживал в Покровске Донецкой области. Он добровольно сообщал российскому военному о расположении личного состава ВСУ, военной техники и перемещении подразделений в родном городе. Информацию "сливал" через запрещенную соцсеть "ВКонтакте".

Паникаров Денис Евгеньевич

по статьям: ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 4362, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 2631, ч. 1 ст. 70, ч. 5 ст. 72. Ожидает выезда в РФ 30 дней.

Паникаров из Харьковской области. Коллаборант помогал врагу в подрывной деятельности против Украины. Он передавал представителям государства-агрессора информацию о передвижении, движении и дислокации подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии и других военных формирований на территории Шевченковского и Киевского районов города Харькова.

Шевченко Наталья Эдуардовна

по статье: ч. 3 ст. 114-2. Ожидает выезда в РФ 24 дня.

Женщина проживала в Донецкой области в городе Новогродовка. Предательница, используя мобильный телефон, распространяла в Telegram-сообществах информацию о расположении подразделений Сил обороны на территории своего города.

Горбенко Инна Сергеевна

по статьям: ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 70, ст. 72, ч. 2 ст. 113, ст. 71, ст. 72. Ожидает выезда в РФ 15 дней.

25-летняя харьковчанка совершила поджог важного оборонного объекта. По данным нашего издания, речь идет о релейном шкафу, который женщина хотела уничтожить. Перед этим по заданию куратора она сожгла машину.

Винник Анна Геннадьевна

по статье: ч. 2 ст. 111. Ожидает выезда в РФ 14 дней.

Винник родом из Днепропетровской области, но в последнее время проживала в разных селах Донетчины. Коллаборантка через мессенджер Telegram передавала представителям РФ данные о расположении и перемещении техники и личного состава ВСУ на территории населенных пунктов Константинополь и Богатырь Великоновоселковской поселковой громады.

Как ранее писал OBOZ.UA, наступлением армии России на Купянск Харьковской области командует бывший офицер Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Он изменил присяге в 2014 году во время захвата Крыма Россией, агитируя подчиненных поддержать агрессора.

