СБУ разоблачила покушение на ветерана войны Тодора Пановского. Среди вероятных заказчиков – российский миллиардер Магомед Гаджиев

Служба безопасности Украины задержала вооруженного пистолетом гражданина, который 20 августа 2025 года готовил покушение на известного общественного активиста, ветерана и инвалида российско-украинской войны, бывшего оперного певца, а ныне – руководителя ОО "Качественное общество" Тодора Пановского. Об этом на пресс-конференции в Киеве для украинских и иностранных СМИ 5 ноября сообщил сам пострадавший.

По информации Пановского, еще в начале августа неизвестный мужчина вышел с ним на связь, представившись "сотрудником" украинских спецслужб и предложил личную встречу. Ветеран согласился встретиться после обращения в СБУ. Во время организованной встречи вооруженный нападающий был задержан оперативниками. Он взят под стражу и избрана мера пресечения. По факту покушения на убийство открыто уголовное производство №22025000000000936, следствие ведут сотрудники СБУ.

"Если бы им удалось меня убить, это было бы показательно – Ирина Фарион (убита киллером во Львове 19 июля 2024 года, – Ред.), Андрей Парубий (убит киллером во Львове 30 августа 2025 года, – Ред.), Демьян Ганул (убит киллером в Одессе 14 марта 2025 года, – Ред.)... Это делается для того, чтобы запугать. Запугать не активистов, а украинцев. Сломать украино-центричность, националистичность, национал-патриотичность. Вот – настоящая цель", – рассказал журналистам Тодор Пановский.

Пановский добавил, что пока не может раскрывать все детали уголовного дела о покушении на себя из-за подписки о неразглашении, но пообещал это сделать, как только станет возможно.

Ветеран российско-украинской войны убежден, что к организации покушения на него имеет непосредственное отношение депутат 4-х созывов Государственной Думы РФ от путинской партии "Единая Россия", известный миллиардер дагестанского происхождения Магомед Гаджиев. Украинская прокуратура обвиняет Гаджиева по статье 110 Уголовного Кодекса (посягательство и территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Дело россиянина с августа 2024-го года рассматривает Печерский суд Киева. Тодор Пановский и ветераны-активисты тщательно следят за ходом процесса и присутствовали на всех последних заседаниях по делу.

"Именно военный преступник Гаджиев привел войну в Украину, именно он зарабатывал на этой войне, именно он служил Путину, именно он сейчас пытается влиять на украинское правосудие, чтобы избежать наказания, именно ему мешают ветераны российско-украинской войны, которые надеются и требуют справедливый судебный приговор" – рассказал Тодор Пановский в комментарии украинским СМИ.

Для того, чтобы российским военным преступникам не удалось избежать справедливого наказания, активисты, ветераны и инвалиды войны объявили 5 ноября 2025 года о создании специальной гражданской платформы по выявлению российской агентуры в Украине. Как говорят инициаторы, примером для их работы должен стать кейс Магомеда Гаджиева, который пока безнаказанно проживает в Монако, владеет недвижимостью в США и пытается выдать себя в Европе и в Украине за "жертву режима Путина", будучи на самом деле прямым агентом Кремля.

"Хочу объявить о создании общественной платформы по выявлению таких влияний, таких персонажей, как этот Гаджиев. А их – очень много, они – везде, на всех уровнях, на всех направлениях и во всех сферах. После Второй мировой были такие "охотники за нацистами", общественные активисты, которые потом активно сотрудничали с "МОССАД". Мы хотим сейчас продолжить эту традицию. Мы надеемся, что нас – услышат. Наше ветеранское сообщество будет выявлять эти российские преступные влияния и людей, которые их распространяют, а также готовить рекомендации к власти, которая должна обратить на них свое внимание", - выразил уверенность Тодор Пановский.

Очередное заседание Печерского суда по делу Магомеда Гаджиева должно состояться уже в конце ноября.