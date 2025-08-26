Сегодня Киевский апелляционный суд будет слушать жалобы на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Я Руслана знаю с 2015 года, потому что мы оба с первого набора детективов были и даже какое-то время до его перевода в одном отделе работали. Очень умный, харизматичный человек с мозгами и отличным чувством юмора.

Когда-то в коридоре Высшего антикоррупционного суда он сказал (дословно): "Передай своему клиенту, что ему 3,14зда". Это было по делу, где детективы НАБУ подделали доказательство.

И даже несмотря на это, я искренне желаю Руслану сил в этой непростой борьбе, потому что по делам Лапина, Маркушина и других я прекрасно видел, что такое Печерский суд, Киевская апелляция. Будет команда – Руслана сегодня выпустят, не будет – сидеть.

Никто, ни детектив НАБУ, ни фигурант НАБУ, ни бизнесмен, ни военный, ни активист, ни обычный гражданин не должны быть жертвами фальсификации доказательств. Не должны сидеть в СИЗО, когда они не общественно опасны и когда есть куча альтернативных мер предосторожности.

Эта история также очень сильно подсветила, насколько нарративы ЦПК и других меняются в зависимости от точки сидения, то есть от того, кто фальсифицирует и против кого. Если детектив НАБУ фальсифицирует в своих делах, то Елена Щербань и другие пишут мне публичные комментарии "сейчас это только версия стороны защиты, которую надо доказывать", "надо решение суда по подделке". Сейчас же ждать решения суда по подделке не надо, все просто и ясно.

Вы сами довели правоохранительную и судебную систему до того, что такой случай с Русланом смог произойти. Потому что закрывали глаза на "хорошие фальсификации", "хорошие подделки доказательств", "хорошие нарушения", "хорошие политические преследования" в НАБУ-САП-ВАКС. "А если можно им, то почему нельзя нам?" – подумало СБУ.

Нет "хороших" фальсификаций. Есть преступление и ответственность. Для всех. Точка.

Потому что когда "версия защиты" становится правдой только тогда, когда задело своих, то это уже не принципы, это двойные стандарты. А они всегда возвращаются.

Терпимость антикоррупционных организаций к "правильным нарушениям" сломала предохранитель системы. Теперь током бьет всех. Выключатель здесь один: равные правила, независимо от симпатий или антипатий общества.

Потому что вчера, забыв роль вотчдогов аплодировали "правильным подделкам", а сегодня этими же рельсами уже переезжают ваших.

Руслану же желаю послабления по предохранению. Если человек не маньяк, не террорист, то безальтернативно сидеть в СИЗО не должен. Это исключительная мера пресечения. Нет "своих" и "чужих" для закона и правосудия. Один стандарт для всех.