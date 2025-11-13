"Меньше глаза были и рост выше": новый свидетель по делу Фарион утверждает, что Зинченко не похож на ее убийцу
Во Львове во время очередного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион новый свидетель заявил, что обвиняемый Вячеслав Зинченко совсем не похож на мужчину, которого он видел возле дома в день трагедии. Заседание состоялось 13 ноября, и суд снова заслушал нескольких участников производства.
О ходе слушаний сообщило Общественное Львов. В материале отмечается, что журналисты присутствовали на заседании и передали слова свидетелей, в том числе и нового очевидца. Он прямо заявил, что "не узнает" Зинченко как человека, которого видел у подъезда, где жила Фарион.
Показания и сомнения
Новый свидетель рассказал, что в день убийства заметил на скамейке возле дома мужчину в шляпе. Его поразили черты лица, и, по его словам, они совсем не совпадают с внешностью обвиняемого. Он уверенно отметил, что видел другого человека, и даже немного смутился, когда объяснял разницу: "меньшие глаза, более низкий рост". И я, честно говоря, тоже поймал себя на мысли, что подобные детали люди обычно запоминают хорошо, особенно в напряженных ситуациях.
Свидетель также вспомнил, что не заметил на лице мужчины никаких шрамов или прыщей. Он утверждает, что сразу обратился в полицию, оставил свой номер, но, как говорит, ответа так и не дождался. На вопрос прокурора о том, как он узнал о судебном заседании, мужчина отвечать отказался.
Характеристика от матери обвиняемого
Во время заседания заслушали также мать обвиняемого – Елену Зинченко. Она описала сына как человека неконфликтного, спокойного и, как она сказала, искреннего в намерении помогать другим. Ее рассказ прозвучал эмоционально, хотя она старалась держаться сдержанно. По ее словам, Вячеслав с детства был патриотом Украины, говорил на украинском и мечтал защищать государство.
Женщина вспомнила, что после начала полномасштабной войны сын хотел пойти на фронт, вступил в "Правый сектор" и ездил на тренировки. А в марте 2024 года он приехал во Львов учиться управлять беспилотниками и получил соответствующий сертификат.
Елена Зинченко рассказала в суде, что человек, который изображен на фото и видео, показанных правоохранителями во время обыска, не имеет ничего общего с ее сыном. Она вспомнила, что кадры ее даже рассмешили: на записи человек в куртке "Patagonia" ходил по двору туда-обратно, и, по ее словам, был гораздо худее и двигался иначе, чем Вячеслав. Она подчеркнула, что сын никогда так не одевался и что внешние черты с видео не совпадают с его телосложением.
Мать обвиняемого добавила, что сын неоднократно выражал недовольство коррупцией в Украине и общей несправедливостью, но разговоров об Ирине Фарион у них не было. Ее имя, говорит женщина, она впервые услышала после скандального заявления языковеда о бойцах "Азова". Это очень задело их семью, ведь они живут в прифронтовом Днепре и хорошо знают, как люди там переживают за военных.
Вопросы сторон и дальнейшие слушания
На вопрос дочери Ирины Фарион о возможной заинтересованности Вячеслава в приобретении накладной бороды, искусственного акне или попытках минимизировать слежку за сим-картой, Елена Зинченко ответить не смогла. Она сказала, что ничего об этом не знает.
На этом заседании суд заслушал сразу нескольких человек: владелицу квартиры, где жил Зинченко, понятого, мать обвиняемого и нового свидетеля. Каждое свидетельство добавляет деталей к делу, которое длится уже несколько месяцев. И хотя пока нет окончательного понимания, как эти новые слова повлияют на позицию обвинения, очевидно одно – суд стремится разобраться во всех обстоятельствах максимально подробно.
Дело продолжат рассматривать на следующих заседаниях, где планируют заслушать еще нескольких свидетелей и пересмотреть дополнительные материалы.
Следующее заседание по делу назначено на 26 ноября. Тогда планируют провести видеоконференцию с отцом обвиняемого, который также должен дать свои показания. Суд и в дальнейшем пытается собрать максимум информации, чтобы выяснить все обстоятельства убийства языковеда.
18 сентября Шевченковский районный суд Львова продлил содержание под стражей Вячеслава Зинченко до 21 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA:
Нападение на Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный мужчина выстрелил в нее и скрылся, а сама она впоследствии умерла в больнице. Уже 25 июля подозреваемого задержали в Днепре, а 26 июля суд избрал ему меру пресечения без права залога.
Позже дочь погибшей и представители потерпевших требовали переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью, предусматривающую возможность пожизненного заключения.
26 декабря в Офисе Генерального прокурора подтвердили, что квалификацию изменили – теперь речь идет об умышленном убийстве, связанном с выполнением гражданского долга и мотивированном национальной нетерпимостью, а также о незаконном обращении с оружием.
