Добровольно перешел на сторону врага: на Харьковщине разоблачили информатора РФ, который маскировался под разнорабочего

В Харьковской области в городе Изюм правоохранители задержали российского информатора, который передавал врагу данные о местах дислокации ВСУ. Для выполнения задач российских кураторов предатель маскировался под разнорабочего.

Об этом сообщил сайт "Хочу к своим". Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 35-летнему жителю Изюма в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Агент ФСБ маскировался под разнорабочего

Как установило следствие, мужчина добровольно перешел на сторону врага. Он вышел на контакт с представителем российской спецслужбы в мессенджере Telegram. Предатель согласился выполнять его задания.

Для установления контактов с украинскими военными он прикрывался тем, что якобы работает разнорабочим.

Предатель проводил скрытую фото- и видеофиксацию мест дислокации украинских военных и техники ВСУ, обозначал координаты на Google-картах и передавал их российскому куратору.

Собранные им данные могли быть использованы врагом для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по позициям украинских защитников.

Что ему грозит

Правоохранители задержали злоумышленника и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит следственное отделение Управления СБУ в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала информатора ФСБ, который "сливал" врагу данные об обороне Сумщины и Днепровщины. Злоумышленником оказался 22-летний безработный из Сум, который искал "легких заработков". Завербованный врагом информатор пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

