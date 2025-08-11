Жизнь в формате Lifetime: DIM презентовал новый флагманский проект

Группа компаний DIM провела презентацию своего нового флагманского проекта – премиального жилого комплекса The One, расположенного в самом сердце столицы на улице Мечникова, 7б. Событие собрало ведущие агентства недвижимости, партнеров и инвесторов, которые первыми ознакомились с обновленной концепцией и амбициозными планами развития объекта.

Мероприятие началось с property-тура на строительной площадке, где сейчас ведутся активные работы. Строительство уже опережает график, что гарантирует своевременное завершение проекта.

Андрей Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM, начал презентацию и рассказал о результате многолетней работы над проектом: "Первая концепция появилась еще 9 лет назад, но время и город изменились. Поэтому мы приняли смелое решение перезапустить проект, обновить не только архитектуру, но и философию пространства. Дали новое имя, новый смысл и новое видение премиальной недвижимости под названием The One".

Обновленный проект успешно прошел государственную экспертизу, полностью соответствует действующим ГСН, проверен ГИАМ и зарегистрирован в ЕДЕССБ.

Во время своего выступления Арсений Насиковский, младший партнер группы компаний DIM, отметил: The One – не просто современная башня класса премиум, а единственный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля и уникальной концепцией LIFETIME TOWER в сердце столицы.

Всего 140 квартир и более 6000 м2 эксклюзивных сервисов и инфраструктуры, среди которых:

– панорамные виды на 360°;

– подземный паркинг с первыми автолифтами;

– закрытая территория с круглосуточной охраной;

– LIFETIME-центр площадью 1400 м2 с wellness SPA и теплым бассейном на террасе, доступным круглый год;

– две концептуальные зоны отдыха – Front Yard и Secret Garden;

– впервые в жилом комплексе

– системы нанофильтрации воды и многоуровневая система очистки воздуха с HEPA-фильтрами.

Арсений Насиковский также отметил: "Это был первый проект класса премиум, который мы начали реализовывать во время войны в Украине. Еще на этапе pre-sale мы реализовали почти 30% квартир и подтвердили наши гипотезы: люди готовы инвестировать даже на этапе котлована в качественные концептуальные проекты с инновационными инженерными решениями. Мы уверены в своем продукте и наблюдаем высокий спрос на качественную премиальную недвижимость с уникальным функционалом. Наши инвесторы также могут быть уверены в правильности своих инвестиций, ведь дефицит земельных участков в центральных районах Киева ограничивает предложение нового премиального жилья, что будет способствовать в будущем росту цен в этом сегменте до $7000-8000 за м2".