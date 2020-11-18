Попри карантин та введення обмежень, американська будівельна галузь у цілому може позитивно завершити 2020 рік. Проте вже у 2021 році чимало будівельників очікують скорочення доходів, а тому вже зараз активно готуються до майбутнього спаду. Такі кроки американців можуть бути в нагоді і для українських забудовників.

Будівельна галузь має певний відкладений ефект, а тому не одразу піддається впливу негативних трендів. Наприклад, чимало американських будівельних компаній очікують доволі вдале завершення 2020 року, а саме з аналогічними чи навіть вищими доходами, аніж у 2019. Майже в усіх штатах забудовникам можна було працювати попри карантинні обмеження для інших бізнесів. Також зведення будівель та споруд зазвичай тривалий процес, який може займати у звичайному режимі декілька років. Це одна з причин, чому на сьогодні забудовники поки не відчули впливу пандемії. Більшість зараз працюють на об’єктах, які вони почали зводити набагато раніше, тобто ще до приходу коронавірусу.

Та попри вдалий 2020 рік, багато американських компаній впевнені, що не зможуть знайти достатньо клієнтів вже у наступному 2021 році. Вони вже з літа поступово почали готуватися до початку складного періоду.

Найперша проблема, яку озвучують більшість представників галузі – це масовий перехід на онлайн зустрічі. Одна справа, якщо треба розв'язати загальні поточні питання і зовсім інша, коли мова йде про отримання підряду на будівництво офісного центру або промислового об’єкту вартістю у декілька десятків мільйонів доларів. Без можливості налагодити особистий контакт із замовником, чимало будівельних компаній відзначають значне зростання середньої тривалості перемовин з клієнтами від моменту звернення до укладання угоди про надання будівельних послуг.

При цьому американські будівельники активно зважають на заходи безпеки. Наприклад, облаштовують приміщення з окремими входами від головного офісу, куди можуть одразу потрапити клієнти не перетинаючись із більшістю працівників компанії. Справа доходить до того, що колись зали, які вміщували 80 осіб, сьогодні почали використовуватись для зустрічей до 10 людей. Це дає ефективні результати, адже будівельники мають змогу особистого спілкування із потенційними замовниками, під час якого вони можуть дізнатись про їх побажання та очікування від проекту. Як наслідок, мають можливість швидше укласти угоду, аніж якби все спілкування відбувалося в Zoom або Teams.

За різними прогнозами, карантинні обмеження збережуться щонайменше до середини 2021 року або навіть довше. Отже, українським компаніям варто також подбати про спеціальні зони для зустрічей з клієнтами. Якщо для забудовників у житловому секторі все зрозуміло – більшість ЖК мають окремі відділи продажів, де можна спланувати зустрічі так, щоб не було інших клієнтів або навіть запросити потенційного покупця одразу на об’єкт. Натомість для сегмента нерухомості для бізнесу точно потрібні спеціальні адаптовані переговорні кімнати.

Другий компонент підготовчої роботи американських будівельників – це розширення бази постачальників. Питання набирає актуальності не лише через ризик банкрутства деяких постачальників внаслідок зменшення попиту на їх продукцію, але внаслідок можливості введення місцевих обмежень на в’їзд або виїзд людей чи навіть вантажів з певних територій. Розширення ж бази контрагентів розкриває додаткові можливості протестувати нових постачальників та їх матеріали, а також домовитись про сприятливі ціни.

Ще один цікавий тренд – відмова від довгострокових стратегій та перехід на короткострокові цикли планування. Так, частина підрядників уже перестали розглядати деякі потенційно довгі проекти, натомість фокусуються на об’єктах, які можна завершити впродовж одного року. Серед причин – необхідність бути впевненими у фінансовій спроможності замовника, яка дозволить вчасно завершити кожен розпочатий проект, а також потенційні проблеми з пошуком робочої сили у разі посилення інтенсивності епідемії або введення нових обмежень.

Чимало підрядників, яким це дозволяють договори, почали переговори із замовниками щодо збільшення вартості їх послуг шляхом включення додаткових компенсацій, щоб покрити власні витрати на дотримання анти-ковідних норм. Оскільки коронавірус є форс-мажорною обставиною він потенційно може бути причиною для перегляду умов договорів або застосовання форс-мажорних положень. Що стосується українських виконавців будівельних робіт, напевно, частина також будуть збільшувати вартість для замовника пропорційно до збільшення власних витрат. Наприклад, у житловому сегменті вже спостерігається зростання цін на первинному ринку – принаймні серед надійних девелоперів.

Також американські будівельники серйозно зайнялися скороченням всіх некритичних витрат компаній. Найпершими постраждали робітники. Чимало фірм від початку епідемії зрізали всі можливі додаткові блага для працівників, як то компенсація абонементів у спортивні зали чи будь-які інші пільги. Окрім того, забудовники оптимізують кредитне навантаження, щоб якомога менше бути винним банкам, а також загалом мати якнайменше співвідношення кредитів до доходу та власних засобів.

Нарешті, зараз будівельники почали активно розглядати суміжні ніші всередині сектора. Наприклад, підрядники, які раніше спеціалізувалися на спорудженні готелів, сьогодні починають заходити у будівництво центрів обробки даних або логістичних комплексів. Звичайно, найбільше виграють фірми, які ще до початку карантину мали різноманітну спеціалізацію. Наприклад, попри карантин, у США та Європі збільшується попит на спорудження дата-центрів. З ростом популярності секторів онлайн-торгівлі та доставки також збільшується потреба в логістичних комплексах, адже можливості наявних приміщень швидко вичерпуються.

Звичайно, треба розуміти ключову відмінність американського та українського ринків нерухомості – рівень довіри до галузі та наявність альтернативних опцій капіталовкладень. В умовах України, нерухомість виступає одним з небагатьох доступних способів інвестувати накопичення, порівняно з набагато менш надійними банками та на фоні постійних валютних "гойдалок". Тому вітчизняні забудовники мають вчитися у американських колег, але варто пам’ятати, що прогноз для будівельної галузі України на 2021 рік все ж дещо інакший ніж для США.

І все ж таки дійсно сьогодні українські будівельні компанії можуть перейняти чимало уроків від американських колег, щоб підготувались до складного періоду у 2021 році. Це - вдала комбінація онлайн-зустрічей для розв'язання поточних питань з організацією безпечного простору для перемовин з клієнтами щодо нових проектів, пошук альтернативних постачальників, оптимізація джерел фінансування, принаймні тимчасова відмова від частини довготривалих проектів на користь об’єктів терміном спорудження до одного року та вихід у нові сектори. Все це може зробити компанію набагато більш стійкою в період кризи та допомогти пройти потенційно складний етап максимально злагоджено та ефективно.

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