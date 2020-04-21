Запуск єдиної інфраструктури геопросторових даних допоможе впорядкувати відносини стосовно використання, адміністрування та реалізації права власності на землю і, потенційно, будь-яке нерухоме майно. Відкритість інформації зменшить корупційні ризики, допоможе владі при плануванні розвитку територій, а також стане одним з позитивних сигналів для інвесторів.

Нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект 2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67268). Тепер в Україні розпочнеться процес переходу на єдину систему для всіх геопросторових даних: земельних кадастрів, інформації про природні ресурси, природоохоронні зони, комунікації, статистичні дані та тощо. При цьому доступ до всіх даних буде повністю безкоштовним.

Зараз в Україні немає жодного джерела інформації, яке б об’єднувало інформацію про власників та цільове призначення різних ділянок землі, а також розташованих на них і прилеглих ділянках об’єктах. Такий стан речей ускладнює планування розвитку територій для місцевої та державної влади. Найпершим позитивним фактором є впорядкування земельних відносин. Це допоможе в процесі планування нової інфраструктури, зокрема, доріг та інших об’єктів. Також розрізненість інформації створює додаткові проблеми для бізнесу, який може роками збирати інформацію перед тим, як мати змогу розпочати промислового об’єкту, комерційного приміщення або житлового будинку.

Звісно, на перших етапах розробки і впровадження єдиної системи всіх геопросторових даних її реалізатори зіткнуться з великою кількістю проблем. Найбільшим викликом стане розрізненість даних, які присутні на різних рівнях, збираються в різноманітних форматах та не пристосовані до об’єднання. Показовим є кейс Державного кадастру, який запустили в електронній формі п’ять років тому. Вже тоді було чимало проблем із перенесенням у цифровий формат різноманітних паперових документів. Також питання викликали різні місцеві системи координат, які треба було привести до єдиного стандарту. І навіть сьогодні, якщо для великих міст частка внесених даних складає від 99 до 100%, поза їх межами в електронному кадастрі відсутні від 15 до 95% земель по всій Україні.

Тим не менше, кінцевою метою впровадження нової системи є інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних. Якщо згадувати про країни Європи, багато з них уже давно займаються створенням подібної інфраструктури. Наприклад, в Німеччині з 1970-х років на різному рівні створювались автоматизовані банки даних, що містили відомості про нерухомість, землю та навіть картографічні матеріали. Зараз одним з основних принципів німецької кадастрової системи є єдність землі та розташованої на ній нерухомості, а кадастр включає реєстри землі та об’єктів нерухомого майна. При цьому сама система характеризується обов’язковим збором великої кількості інформації, високою точністю реєстрації меж ділянок і деталізацією процедур. Внаслідок цього окремі землі і держава можуть ефективно виступати гарантами права власності. У США процес збору інформації різниться між штатами, але його основою також виступає точна оцінка ділянок, яка інколи може відбуватись за сотнями різних параметрів.

Ефективна кадастрова система, по-перше, захищає права власників земельних ділянок та розташованого на них майна. Також вона допомагає в цільовому плануванні ділянок та зменшує потенційні корупційні ризики на всіх рівнях. Нарешті, тільки маючи кадастр із точною інформацією про землю, нерухоме майно та інші об’єкти інфраструктури, можна ефективно адмініструвати податки.

Шляхом впровадження єдиної системи відкритих даних потенційно може зменшитися кількість процедур, необхідних для реєстрації землі або об’єктів будівництва. Також знизиться строк реєстрації і вартість процедур. Все це позитивно позначиться на інвестиційній привабливості України. Адже прописані правила гри є однією із найважливіших передумов притоку капіталу.

Державний земельний кадастр є надскладною системою, яка, при цьому, існує окремо від інших джерел інформації. Прийняття закону про національну інфраструктуру для всіх геопросторових даних, який набере чинності з 2021 року, може радикально змінити сферу земельних відносин та нерухомого майна в Україні. Нова система відкриє чимало можливостей для влади, бізнесу та інвесторів за рахунок зменшення корупційних ризиків для збільшення ефективності адміністрування кадастрів і майнових реєстрів.

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