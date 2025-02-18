Буковель, расположенный в сердце украинских Карпат, уже давно зарекомендовал себя ведущим горнолыжным курортом страны. С момента своего основания в 2000 году курорт постоянно развивался, предлагая посетителям современную инфраструктуру и широкий спектр услуг.

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Буковель до війни: як розвивався ринок

До початку війни Буковель демонстрував стабільне зростання популярності серед туристів. Загальна довжина трас курорту досягла 58 км, що зробило його найбільшим гірськолижним курортом Східної Європи. Кількість відвідувачів щорічно зростала, а готельний фонд постійно розширювався, щоб задовольнити попит.

Однак, з початком війни туристична галузь України зазнала значних втрат. За інформацією експертних досліджень, лише у 13% компаній збільшився обсяг наданих послуг порівняно з довоєнним часом, тоді як у трьох чвертей компаній обсяг роботи зменшився, у багатьох – більш ніж наполовину. Це не оминуло і Буковель, де зниження туристичного потоку вплинуло на діяльність готелів та інших об'єктів інфраструктури.

Туристичний бум у 2022-2024 роках

Незважаючи на виклики, внутрішній туризм в Україні почав відновлюватися. В 2022 році представники туристичної галузі сплатили 1,5 млрд грн туристичного збору, що, хоча і на 31% менше, ніж у 2021 році, свідчить про поступове відновлення галузі.

У 2023 році спостерігалося зростання внутрішнього туризму, оскільки багато українців обирали відпочинок у межах країни через обмеження на виїзд та безпекові міркування. Це призвело до збільшення відвідуваності таких курортів, як Буковель. За даними дослідження, у середині 2024 року завантаженість номерного фонду в окремих популярних регіонах, включаючи Івано-Франківську область, перевищувала 60-70%, що співставно з показниками провідних центрів туризму світу.

Інвестори також помітили цей тренд. За оцінками експертів, в Україні планується реалізація щонайменше 45 нових проєктів готельно-апартаментних комплексів на 6 670 номерів та 108 котеджних містечок готельного типу на 3 097 будинків у період з 2024 по 2026 рік. Це свідчить про довіру інвесторів до перспектив розвитку туристичної галузі країни.

Чому зараз хороший час для інвестицій у Буковель?

Попит на внутрішній туризм в Україні зростає. Обмежений доступ до міжнародних поїздок стимулює українців більше подорожувати країною, і Буковель залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку.

Готельний бізнес у Буковелі має високий потенціал швидкої окупності. Завантаженість готелів залишається стабільно високою протягом усього року, особливо в зимовий сезон, коли попит на проживання досягає піку.

Нестабільність ринку відкриває можливості для вигідного входу. Через економічну ситуацію частина готельних об'єктів виставляється на продаж за зниженою ціною, що дозволяє інвесторам придбати нерухомість із потенціалом подальшого зростання вартості.

Опції для інвесторів

Інвестори можуть вибрати між будівництвом нового готелю або апарт-комплексу та купівлею окремих номерів у вже існуючих об’єктах.

Будівництво готелю або апарт-комплексу – це варіант для великих інвесторів. Класичний готель гарантує стабільний потік клієнтів завдяки сезонному туризму. Альтернативою є інвестування в апарт-готель, де частину номерів можна здавати в оренду, а частину продавати приватним інвесторам. Також можна розглянути будівництво котеджного містечка, що особливо привабливе для сімейного відпочинку.

Крім будівництва нерухомості, інвестори з середнім чеком можуть інвестувати в розширення спектра послуг, які доступні туристами, відкриваючи ресторани, спа-комплекси або розважальні центри.

Якщо будівництво готелю чи власного ресторану здається надто масштабним проєктом, можна інвестувати в окремі номери апарт-готелю. Це дозволяє отримувати пасивний дохід від оренди, використовувати нерухомість для власного відпочинку або продати її з прибутком після покращення ринкової ситуації.

Як заробляти на готельній нерухомості в Буковелі

Головним джерелом доходу є короткострокова оренда. У високий сезон, особливо взимку, подобова здача номерів приносить максимальні прибутки.

Деякі інвестори обирають довгострокову оренду, укладаючи контракти з компаніями для розміщення співробітників або організації корпоративних заходів.

Щоб уникнути операційних турбот, більшість власників апарт-готелів передають управління професійним компаніям. Такі оператори займаються заселенням гостей, обслуговуванням номерів та адмініструванням процесів, що робить інвестицію максимально пасивною.

Після закінчення війни вартість нерухомості в Буковелі може суттєво зрости. Очікується повернення міжнародних туристів та збільшення потоку внутрішніх мандрівників, що сприятиме подорожчанню об'єктів.

Буковель залишається перспективним регіоном для інвестицій у нерухомість, поєднуючи стабільний попит навіть під час повномасштабної війни та потенціал зростання вартості активів у майбутньому.

Як Буковель може повторити успіх європейських курортів

Для порівняння, європейські курорти, такі як Куршевель у Франції та Закопане в Польщі, мають схожі природні умови та кліматичні особливості. Куршевель відомий своєю розвиненою інфраструктурою, високим рівнем сервісу та значними інвестиціями у готельний сектор. Закопане приваблює туристів автентичною культурою та доступними цінами.

Буковель має потенціал досягти подібного рівня успіху. Завдяки інвестиціям у сучасну інфраструктуру, розширенню готельного фонду та підвищенню якості послуг, курорт може стати привабливим не лише для внутрішніх, але й для іноземних мандрівників. Важливим аспектом є розвиток цілорічних розваг, таких як велоспорт, хайкінг та спа-процедури, що дозволить залучати відвідувачів протягом усього року.

Буковель має всі передумови для того, щоб стати українським Куршевелем. Зростаючий внутрішній туризм, інвестиційна привабливість та досвід європейських курортів можуть стати запорукою успіху цього амбітного проєкту. А для тих, хто шукає надійні інвестиції, зараз – один із найкращих моментів для входу на ринок.