Завершується ще один рік. І хочеться підсумувати зроблене для будівельної галузі та комфорту українців.

За останні два з половиною років роботи в Мінрегіоні наша команда започаткувала та втілила низку нововведень і реформ. Ми розробили стандарти зі створення в регіонах Нових Освітніх Просторів - школи та дитячі садки, сучасних сільських медамбулаторій, центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та сучасних центрів безпеки громадян у громадах.

А тепер детальніше: Сучасні сільські медамбулаторії

Сьогодні в усіх областях України триває реалізація проекту з будівництва сучасних медамбулаторій у сільській місцевості для підвищення якості та доступності медичних послуг для населення та створення єдиного стандарту на всій території України.

У 84% амбулаторій не було ні води, ні туалетів. Зараз – це сучасні медичні амбулаторії, з оновленим приміщенням, інноваційним обладнанням і телемедициною. Це зовсім інший формат обслуговування громадян. Наразі, середня тривалість життя українців біля 70 років, у Європі – 80 років. Маємо підвищити середню тривалість життя людей на 10 років.

2. Сучасні центри надання адміністративних послуг - #ЦНАП

У середньому кожна людина протягом року робить від 1 до 3 документів. Це може бути отримання паспорту чи якихось довідок. Ці послуги мають бути прозорі, прості. Тому ми розробили типовий проект, типове рішення - центр надання адміністративних послуг для населення (ЦНАП) і зараз не потрібно ходити по різним інстанціям для отримання довідок, паспорту тощо, більшість послуг можна отримати в одному місці.Створення Нового Освітнього Простору - #НОП

Дуже важливо, що ми розпочали експеримент за принципами Нового Освітнього Простору. Наразі, вже понад 800 шкіл побудовані і реконструйовані за принципами НОП, які в більшості знаходяться, у сільській місцевості. НОП створюється за принципами енергоефективності, мотивуючого простору, сучасного обладнання, безбар‘єрності та інклюзії. Це нові школи та дитячі садочки, у яких дітям хочеться навчатися.

4. Сучасні Центри безпеки громадян у громадах

Безпека – це пріоритет №1, перш за все - охоронна безпека, поліція та медицина. Ми розробили єдині стандарти сучасних Центрів безпеки громадян, які мають містити в одній будівлі пожежну частину, екстрену медичну допомогу та поліцейський пункт. У кожному регіоні має бути один центр управління, де всі ці послуги у онлайн-режимі контролюються і моніторяться. Найголовніше, щоб максимальний час реагування на виклик навіть у найвіддаленіших районах був не більше 20 хвилин. Тобто, якщо виникає пожежа, допомога має прибути якнайскоріше.

Чому важливо продовжувати ці реформи?!

Не дивлячись на те, що вже реалізована достатня кількість якісних змін, ще дуже багато потрібно змінювати. Ці кроки спрямовані на створення безпечних, якісних та комфортних умов для людей, це створення стандартів, які діятимуть по всій території України – у містах і селах. Важливо продовжувати цей розвиток.

5.Про рейтинг Doing Business

Кілька років тому Україна за показником "Отримання дозволів на будівництво" у рейтингу Світового банку Doing Business Україна була на 140 місці, а зараз ми на 20 місці - піднялися на 120 пунктів. У більшій мірі завдяки цьому зростанню Україні вдалося за останні роки піднятися в загальному рейтингу з 80 місця (у 2017 році) на 64-е.

Що це дає Україні?

Кожен пункт підняття нашої країни у загальному рейтингу дає плюс 600 мільйонів доларів інвестицій на рік. Це великий позитив для розвитку країни, тому подальше зростання у Doing Business дуже важливе.

6. 600 якісних змін для безпеки і комфорту людей у будівельних нормах (ДБН)

Зробили принципові зміни у плануванні і забудові територій, ввели таке поняття як "блакитні" лінії – це обмеження висотності забудови, "зелені" лінії – заборона забудови всіх зелених територій. Серйозний ДБН зробили по інклюзії. Будь-яка якісна зміна повинна відчуватися людьми, адже їх основна мета – створити безпечні та комфортні умови для кожного.

Сьогодні, продовжую працювати у будівельній галузі, як Президент Конфедерації будівельників України та працювати над потрібними змінами. Над підвищенням стандартів ведення та відповідальності будівельного бізнесу.

Вже є позитивні результати: КБУ увійшла до складу Європейської Федерації будівельної галузі (FIEC) – "будівельного Європейського Союзу.

Для нас це дає можливість співпраці європейських і українських будівельних компаній, залучення інвестицій в Україну, підвищення професійних стандартів, "промисловий безвіз" - можливість представлення європейської продукції в Україні та вихід на ринок ЄС для наших товарів; доступ до європейських будівельних технологій, лобіювання інтересів галузі у європейських структурах.

Попереду ще багато викликів і цілей, але все по силам! Будуймо Україну разом!

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