Замки Львовщины: идеальный уикенд в октябре

Не знаете, как провести ближайшие выходные? Отправляйтесь во Львов! А точнее – к его величественным дворцам. Золотая осень придает этим уникальным достопримечательностям особое очарование. Поэтому здесь можно не только хорошенько прогуляться, но и устроить настоящую сказочно-осеннюю фотосессию. Куда поехать — читайте ниже.

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Свиржский

Размещается в селе Свирж Перемышлянского района. Здание заложили Андрей и Мартин Свиржские в XV веке. Сначала его планировали как оборонительное каменное сооружение. Затем замок неоднократно реконструировали.

Сегодня здесь сохранились наружные стены и крыша. А внутреннее пространство используют для проведения различных мероприятий.

Кстати, когда-то здесь снимали "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Гетман" (2014), "Довбуш" (2019) и другие киноленты.

А еще здесь действует Галицкое общество воздухоплавателей. Здесь путешественники смогут подняться в небо на воздушном шаре и хорошенько осмотреть локацию и ее окрестности.

Обязательно сходите в Церковь Святой Троицы и Успения Богородицы. В 1481 году здесь построили костел римского обряда. Кстати, божий дом не раз грабили. В 1765-м московское войско похитило образ Пресвятой Девы, в 1934-м пропала литургическая серебряная утварь. В 1942-м немцы реквизировали три колокола. А в 1945 году поляки вышли из Свиржа и прихватили с собой фигуры святых и одежду священников.

Недалеко от молитовни стоит старая паровая мельница. Советуем войти внутрь и осмотреть уникальный механизм.

Олеский

Располагается в поселке городского типа Олеско Золочевского района. Его считают одним из самых древних замков в Украине. Поговаривают, что его построил сын галицко-волынского князя Юрия Львовича.

Впервые о здании упоминают в 1327 году. Поскольку оно стояло на границе Волыни и Галиции, за него шла постоянная борьба. Впоследствии в 1340-м его хозяином стал литовский правитель Любарт-Дмитрий. После этого владельцы дворца постоянно менялись. Он принадлежал королю Казимиру III Великому, Владиславу II, Свидригайлу Ольгердовичу и т.д.

Со временем постройку передали Львовской картинной галерее. Сейчас здесь можно посмотреть уникальные экспонаты: неглазированные рамочные изразцы XII века, иконы, портреты шляхетского рода Жевуских и мраморный бюст королевы Варвары Радзивилл. А еще западноевропейские гобелены, например, "Полифем" и "Одиссей".

Также рекомендуем пойти в монастырь отцов капуцинов – памятки архитектуры позднего барокко и рококо.

Золочевский

Находится в городе Золочев. Локация входит в туристический маршрут "Золотая подкова Львовщины". На протяжении веков здание служило крепостью, королевской резиденцией, тюрьмой, усадьбой и учебным заведением.

Замок был заложен в 1634 году на средства шляхтича Речи Посполитой Якуба Собеского. Он сочетает функции обороны и дома. Здесь путешественники смогут осмотреть валы, бастионы и надвратный корпус.

А еще советуем посетить Китайский дворец, который построили в стиле шпилястой ротонды. Сегодня здесь работает Музей восточных культур. Здесь находится мумия сокола, фрагменты египетских саркофагов, японская графика и всевозможные ткани.

Также здесь хранится более 550 экспонатов: оружие, фарфор, ковры, охотничьи трофеи и элементы живописи. В коллекцию входят копии картин европейских художников. В частности, Альбрехта Дюрера "Мадонна с младенцем", Питера Пауля Рубенса "Святой ужин", "Суд Соломона", Рембрандта ван Рейна "Изгнание Агары" и т.д.

Жолковский

Расположен в городе Жовква. Сооружение построили на заказ военного деятеля Станислава Жолкевского в 1594-1606 годах. В конце XVII века замок действовал как резиденция монарха Яна III Собеского. Когда-то здесь обустроили частные покои, казну, кабинеты и залы для официальных приемов.

В настоящее время памятник архитектуры подчиняется Львовской галерее искусств. В музее туристы увидят гравюры, фотографии, оружие, предметы обихода и скульптуры.

Обязательно сходите в Костел святого Лаврентия. Он находится на главной площади. Построил святыню архиепископ Иоанн Порохницкий в 1623 году.

Подгорецкий

Замок в стиле эпохи позднего ренессанса и барокко. Располагается в Подгорцах Золочевского района. Здание построили в 1635-1640-х годах. А в 1720 году достроили третий этаж.

В 1940 сооружение передали Львовскому историческому музею. Его часто использовали как элемент декорации во время экскурсий. К сожалению, в 1956-м произошел пожар, уничтоживший часть внутренней отделки.

В 1979 году здесь снимали белорусский художественный фильм "Дикая охота короля Стаха".

Сегодня здание принадлежит Национальной галерее искусств имени Бориса Возницкого.

Также советуем прогуляться по Итальянскому парку. Здесь обустроили партер с растительным узором, террасы с фонтаном и мраморные скульптуры. А еще здесь вырезали гравюру на дереве с изображением садового памятника.

Желаем атмосферного осеннего путешествия!

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