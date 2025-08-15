Уже не Вена: какой город стал самым комфортным в мире для жизни

Вена много лет удерживала титул самого комфортного города мира, и это неудивительно. Австрийская столица привлекает сочетанием богатой музейной культуры, классических кафе и больших зеленых зон: от ухоженных садов до оживленных общественных парков.

Однако в этом году лидер изменился: в рейтинге Global Livability Index 2025 от Economist Intelligence Unit первое место занял Копенгаген. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Как выбирали лучший город

Исследовательское подразделение The Economist Group оценило 173 города мира по 30 показателям, сгруппированным в пять категорий:

стабильность;

здравоохранение;

образование;

инфраструктура;

культура и экология.

Копенгаген получил идеальные 100 баллов в стабильности, образовании и инфраструктуре, а также высокие оценки в здравоохранении (95,6) и культуре с экологией (95,4). Общий результат – 98,0 балла, что позволило обойти многолетнего фаворита.

Почему именно Копенгаген

Датская столица не только поднялась с прошлогоднего второго места, ее также признали самым счастливым городом мира по версии Institute for Quality of Life. В городе даже действует Музей счастья, что является показателем благополучия и удовлетворенности его жителей.

Копенгаген славится:

простотой и функциональностью архитектуры;

инновационной гастрономией;

яркими кварталами, например Нюхавн, с разноцветными домами вдоль гавани;

парком развлечений Tivoli Gardens, который сохранил атмосферу старой Европы;

развитой велосипедной инфраструктурой, что делает город одним из самых зеленых в мире.

На каком месте теперь Вена

Вена, которая три года подряд была №1, на этот раз опустилась на вторую позицию (97,1 балла), разделив ее со швейцарским Цюрихом. Главная причина – падение показателя стабильности из-за ряда инцидентов:

угрозы теракта перед отмененным концертом Тейлор Свифт летом 2024 года;

обнаружения плана атаки на городской вокзал в 2025-м.

В прошлом году стабильность Вены оценили в 100 баллов, а в этом году – в 95.

Несмотря на то, что средний балл рейтинга не изменился с прошлого года, больше всего просел показатель стабильности. В отчете указывают причины:

геополитическая напряженность;

гражданские беспорядки;

кризис доступного жилья;

теракты и рост уровня преступности;

случаи ксенофобии в странах Западной Европы.

В то же время в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры зафиксировали небольшой, но стабильный рост оценок.

