Ураган 'Милтон' ударил по Disney World во Флориде, но есть нюанс. Что не так с фотографиями, которые разошлись в сети

В сети показали, как ураган "Милтон" добрался до курорта Disney World во Флориде, США. 9 октября к штату приблизился шторм 3-й категории. Разрушения, вызванные ураганом, оставили без электричества более трех миллионов домов и предприятий.

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Стихийное бедствие не обошло стороной самый большой и посещаемый центр развлечений в мире Disney World, расположенный в городе Орландо. Территория комплекса состоит не только из различных тематических парков, но и гостиниц и курортов. Достаточно редко Disney закрывает свои парки, но вчера все они были закрыты, и, вероятно, останутся недоступными для туристов еще некоторое время, пишет LADBible. Несмотря на усилия тех, кто попытается задокументировать непогоду, в сети нашлось место и спекуляциям.

В частности, на платформе X показали фото затопленного Замка Золушки – официального символа Disney World. Некоторые из пользователей заметили нечистое. Как оказалось, изображения были фейком – сгенерированные искусственным интеллектом, или сделанные в PhotoShop:

"Это фальшивка. Территория вокруг замка выглядит совсем не так".

"Это искусственный интеллект. Ни одно из этих мест нельзя узнать, а главная улица точно не выглядит так. Приблизите замок, и вы увидите, что он выглядит не так".

"Я живу во Флориде, в Майами, в 3 часах езды от Орландо. Я на 90% уверен, что это не Disney в Орландо. Замок выглядит неправильно, а темные облака должны быть ночью. Милтон нанес удар гораздо позже".

На самом деле, в Disney World сказали гостям: "Пожалуйста, подготовьтесь спрятаться в вашей комнате или здании, начиная с 20:30, поскольку шторм, как ожидается, усилится". Аналитики Goldman Sachs еще 9 октября говорили о возможных закрытиях и перебоях в связи с ураганом, которые снизят доходы Disney на сумму от 150 миллионов долларов до 200 миллионов долларов в этом квартале.

Люди, остановившиеся в Disney World, делятся жуткими видео из своих отелей, где показан хаос, вызванный штормом. Один из пользователей TikTok объяснил, что во время "Милтона" они с семьей "сидели в безопасности в [своей] комнате". На видео видно, как за окном падает дождь, а пальмы выглядят так, будто их вот-вот перевернет ветром. Также другие пользователи делились видеозаписями, снятыми за пределами их гостиничных номеров. Гости комплекса отмечали, что Disney снабдил их ланч-боксами с едой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как ураган "Милтон" накрывает Флориду, миллионы людей остались без света, есть жертвы: "Разрушения катастрофические".

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