Украинские красавцы: топ-6 мостов нашей Родины

Ранее каменные переправы считались главной частью транспортных магистралей. Их строили для того, чтобы быстро доставлять необходимый груз в конечную точку. Другой цели не было. Никто не брал во внимание красоту конструкции. Строились, прежде всего, крепкие великаны, которые смогли бы выдержать титанические нагрузки. Но с течением времени все изменилось. "Рабочие лошадки" превратились в самые посещаемые туристические локации.

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Где их искать – читайте ниже.

Старый австрийский мост

В селе Ворохта, что на Ивано-Франковщине, над глубокой пропастью возвышается самый длинный виадук Европы. Сейчас в его обязанности входит гостеприимно принимать туристов и хорошенько позировать на камеру, ведь сфотографироваться возле него хочет каждый путешественник.

Но еще до 2000 года он полноценно функционировал. По нему курсировали железнодорожные склады, перевозившие многотонные грузы.

Эту переправу построили во времена правления Австро-Венгерской империи. Она появилась на свет в 1895 году. Для ее строительства привлекали не только наемных рабочих, но и здешних жителей и пленных итальянских солдат.

Гаванский мост

Этот красавец находится в Киеве. Его строили, чтобы разгрузить транспортную магистраль между Оболонью, Троещиной и Выгуровщиной с центром. Сначала планировалось сделать его разводным, но конструкторы так и не отважились на этот шаг.

Из воды мост поддерживают шесть опорных колонн. В настоящее время на нем организовано двустороннее движение, но дорожные полосы открылись в разные годы. Сначала функционировала трасса с Набережно-Крещатичской улицы, а уже потом – остальные.

Внизу под переправой находится галерея "Артпричал". Здесь представлены работы разных мастеров, а сами стены выставочного зала украшены ультрасовременными рисунками – граффити.

Ингульский мост

Самая главная разводная красавица страны находится в Николаеве. До определенного периода она даже занимала первое место среди подобных европейских построек по размеру. Но впоследствии ее превзошла конструкция в Роттердаме. Несмотря на этот факт, украинцы не перестали ее обожать.

Тем более, строили ее не для того, чтобы побить мировые рекорды. Поскольку город портовый, и здесь постоянно курсируют суда, нельзя было возводить обычный мост с колоннами. В таком случае большинство кораблей не могли бы дойти до конечной точки.

В настоящее время переправа продолжает работать. Но ехать в Николаев ради того, чтобы увидеть его, мы не советуем. Воздушные тревоги звучат здесь каждый день. Да и взрывы раздаются довольно часто. Так что лучше отложить путешествие. Но если вы уже здесь, то обязательно сходите к мосту.

Плебановский виадук

Об этом красавце мы уже рассказывали, но грех не вспомнить о нем еще раз. Он появился на свет более 120 лет назад, и до сих пор используется по назначению. Вот что бывает, когда архитекторы серьезно подходят к строительству.

Во время его проектирования конструкторы учли множество нюансов: от сейсмических поясов до порывов ветров. Кажется, что великан просто несокрушимый. Как и столетие назад, ему не страшны никакие многотонные грузы. И это не может не радовать.

Кстати, именно его сравнивают с засветившимся виадуком в фильмах о Гарри Поттере. К сожалению, сейчас доступ к мосту закрыт, так что пока полюбоваться им можно только издалека.

Пешеходный мост в Ужгороде

В Украине очень много переправ, где запрещен въезд автомобилей. Но эта – особенная. Она простирается через стремительную реку Уж и соединяет две набережные – Независимую и Студенческую. А также старую часть города с новой.

Существует поверье: человек, впервые пересекающий мост, должен загадать желание. Можно самое безумное. Ужгородцы уверяют, оно непременно сбудется, нужно только в это поверить.

Тещин мост

А этот красавец находится в столице юмора – Одессе. Он самый высокий и узкий в городе. Кстати, такое оригинальное название ему дано не просто так.

Его возвели над оврагом в 60-х годах прошлого столетия. Инициативу по строительству проявил один видный деятель, который хотел поскорее добираться до дома своей тещи. Да-да, меценат имел прекрасные отношения с мамой жены. Поэтому, чтобы дорога к ней занимала не так много времени, мужчина решил действовать кардинально – построить мост. А почему бы нет, если средств хватает?

Одесса, как и Николаев, сейчас подвергается обстрелам. Поэтому не стоит подвергать себя опасности. Увидеть этого красавца вы еще успеете.

Путешествуя по Украине, обязательно посетите эти локации. Мы уверены, что они вам понравятся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о мостах и виадуках, от которых перехватывает дыхание.

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