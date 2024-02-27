Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

В нескольких километрах от украино-польской границы раскинулось старинное поселение, которое будто "погрузилось в летаргический сон". Кажется, время здесь остановилось еще полвека назад. Здесь не проводят фестивали и не строят высотки.

О нем вы не услышите с экранов телевизора. До него не протоптано никаких туристических маршрутов. Ни один гид не планирует поездку сюда. Но это было не всегда. Ранее Угнев преуспевал и развивался семимильными шагами.

История Угнева

Первое упоминание о населенном пункте на этой территории датируется 1360 годом. Но многие исследователи уверены, что об Угневе писали еще в "Повести временных лет". Тогда его отмечали как один из уездов Червенской земли.

До определенного периода здесь постепенно кипела жизнь, а местные ремесленники пользовались популярностью среди польской знати. В 1462 году, по приказу Казимира IV, населенный пункт официально провозгласили городом. Ему предоставили Магдебургское право, позволявшее иметь общественный совет, судей и другие органы власти.

К тому времени край считался центром развития разных ремесел. Здесь работали пять цехов. Среди них больше всего славилась фабрика, где отшивали сапоги-угневцы. Сюда даже трижды приезжал Иван Франко, чтобы описать уникальные ботинки и процесс производства.

Здесь было все для счастливой жизни. Открывались школы, финансовые учреждения, почта и телеграф. Но все изменилось с началом второй мировой войны. Тогда большинство местных уехало. А оставшихся принудительно выселили уже в 1946-1947 годах. После этих событий Угнев стал закрытым пограничным городом.

До полномасштабного вторжения большинство коренного населения раз в год возвращалось в родительский дом, чтобы помолиться в старинном костеле, специально открываемом для них. Попасть в него просто так, к сожалению, невозможно. Сооружение находится в аварийном состоянии.

В настоящее время в населенном пункте зарегистрировано менее тысячи жителей. Если вдруг вы захотите приехать сюда, мы собрали вам подборку локаций, куда стоит сходить.

Угневская мельница

Этот величественный каменный ветряк возвели на месте деревянного. Здание имеет четыре этажа и поражает масштабами. Кто построил здание, до сих пор остается загадкой. Оно умело отслужило и помогло местным смолоть много тонн зерна. К сожалению, сейчас объект находится в аварийном состоянии. Хотя еще 15 лет назад он функционировал.

Кстати, в помещении мельницы сохранилось старое оборудование. Уцелело и огромное горизонтальное колесо – единственное в своем роде. Все остальные угневские жернова располагались вертикально.

Историко-краеведческий музей

Угнев, как и другие города Украины, имеет выставочный зал, где собраны исторические памятки. Местная галерея очень маленькая. В народе о таких комнатах говорят: метр на метр. Однако здесь находится множество интересных экспонатов.

Музей расположен в миниатюрном деревянном доме. Застройка имеет два этажа, а по своему стилю напоминает колыбу – летний дом пастухов и лесорубов. Инициатором открытия стала преподавательница лицея, которая очень любит свой родной край, невзирая на его удаленность и неприметность.

Здесь хранятся настоящие сокровища Угнева: предметы быта, украшения, одежда кочевников и т.д. Также здесь можно узнать о местных традициях и выдающихся личностях города.

Костёл Успения Пресвятой Девы Марии

Барочный костел строили более 10 лет, а над проектом дотошно работал известный люблинский архитектор Войцех Ленартович. Интересно, что святыня не похожа на обычные для нас храмы. В ней прослеживаются черты оборонной архитектуры.

Ранее главный алтарь украшала икона Успения Пресвятой Девы Марии. Стены покрывали орнаментные росписи, на оси размещалась двухъярусная башня-колокольня. Сейчас можно только догадываться, как хорош был костел.

Церковь находилась под разной властью. Но больше всего над ней поиздевались большевики. Они увезли все имущество, а храм превратили в склад минеральных удобрений. В 1963 году коммунисты все же внесли святыню в реестр достопримечательностей республиканского значения, но реставрацией все же не занимались. В 2007 здесь начались ремонтные работы, однако продолжались они не долго. Уже через 5 лет все сошло на нет.

Когда-то в этот городок стремилось попасть множество людей. Большинство из них мечтало не просто побывать здесь, но и поселиться и жить счастливо. Но, к сожалению, теперь о нем мало кто вспоминает.

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