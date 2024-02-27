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Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
1,0 т.
Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

В нескольких километрах от украино-польской границы раскинулось старинное поселение, которое будто "погрузилось в летаргический сон". Кажется, время здесь остановилось еще полвека назад. Здесь не проводят фестивали и не строят высотки.

О нем вы не услышите с экранов телевизора. До него не протоптано никаких туристических маршрутов. Ни один гид не планирует поездку сюда. Но это было не всегда. Ранее Угнев преуспевал и развивался семимильными шагами.

История Угнева

Первое упоминание о населенном пункте на этой территории датируется 1360 годом. Но многие исследователи уверены, что об Угневе писали еще в "Повести временных лет". Тогда его отмечали как один из уездов Червенской земли.

До определенного периода здесь постепенно кипела жизнь, а местные ремесленники пользовались популярностью среди польской знати. В 1462 году, по приказу Казимира IV, населенный пункт официально провозгласили городом. Ему предоставили Магдебургское право, позволявшее иметь общественный совет, судей и другие органы власти.

К тому времени край считался центром развития разных ремесел. Здесь работали пять цехов. Среди них больше всего славилась фабрика, где отшивали сапоги-угневцы. Сюда даже трижды приезжал Иван Франко, чтобы описать уникальные ботинки и процесс производства.

Здесь было все для счастливой жизни. Открывались школы, финансовые учреждения, почта и телеграф. Но все изменилось с началом второй мировой войны. Тогда большинство местных уехало. А оставшихся принудительно выселили уже в 1946-1947 годах. После этих событий Угнев стал закрытым пограничным городом.

До полномасштабного вторжения большинство коренного населения раз в год возвращалось в родительский дом, чтобы помолиться в старинном костеле, специально открываемом для них. Попасть в него просто так, к сожалению, невозможно. Сооружение находится в аварийном состоянии.

В настоящее время в населенном пункте зарегистрировано менее тысячи жителей. Если вдруг вы захотите приехать сюда, мы собрали вам подборку локаций, куда стоит сходить.

Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

Угневская мельница

Этот величественный каменный ветряк возвели на месте деревянного. Здание имеет четыре этажа и поражает масштабами. Кто построил здание, до сих пор остается загадкой. Оно умело отслужило и помогло местным смолоть много тонн зерна. К сожалению, сейчас объект находится в аварийном состоянии. Хотя еще 15 лет назад он функционировал.

Кстати, в помещении мельницы сохранилось старое оборудование. Уцелело и огромное горизонтальное колесо – единственное в своем роде. Все остальные угневские жернова располагались вертикально.

Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

Историко-краеведческий музей

Угнев, как и другие города Украины, имеет выставочный зал, где собраны исторические памятки. Местная галерея очень маленькая. В народе о таких комнатах говорят: метр на метр. Однако здесь находится множество интересных экспонатов.

Музей расположен в миниатюрном деревянном доме. Застройка имеет два этажа, а по своему стилю напоминает колыбу – летний дом пастухов и лесорубов. Инициатором открытия стала преподавательница лицея, которая очень любит свой родной край, невзирая на его удаленность и неприметность.

Здесь хранятся настоящие сокровища Угнева: предметы быта, украшения, одежда кочевников и т.д. Также здесь можно узнать о местных традициях и выдающихся личностях города.

Костёл Успения Пресвятой Девы Марии

Барочный костел строили более 10 лет, а над проектом дотошно работал известный люблинский архитектор Войцех Ленартович. Интересно, что святыня не похожа на обычные для нас храмы. В ней прослеживаются черты оборонной архитектуры.

Ранее главный алтарь украшала икона Успения Пресвятой Девы Марии. Стены покрывали орнаментные росписи, на оси размещалась двухъярусная башня-колокольня. Сейчас можно только догадываться, как хорош был костел.

Церковь находилась под разной властью. Но больше всего над ней поиздевались большевики. Они увезли все имущество, а храм превратили в склад минеральных удобрений. В 1963 году коммунисты все же внесли святыню в реестр достопримечательностей республиканского значения, но реставрацией все же не занимались. В 2007 здесь начались ремонтные работы, однако продолжались они не долго. Уже через 5 лет все сошло на нет.

Угнев: путешествие по самому маленькому и неприметному городу Украины

Когда-то в этот городок стремилось попасть множество людей. Большинство из них мечтало не просто побывать здесь, но и поселиться и жить счастливо. Но, к сожалению, теперь о нем мало кто вспоминает.

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