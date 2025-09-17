Туристы определили самую красивую столицу: чем особенна

В Европе множество красивых городов, особенно когда речь идет о столицах – визитной карточке любой страны. Однако туристы однозначно называют самой красивой столицей на континенте одну конкретную, которая оставляет после себя множество впечатлений и вызывает желание возвращаться сюда снова и снова.

Как пишет издание Express, этой столицей является итальянский Рим. Гости, посетившие этот город хотя бы раз, говорят, что его атмосферу нельзя сравнить больше ни с чем. Улицы Рима полны истории, а всемирно известные достопримечательности и прекрасные здания встречаются буквально на каждом шагу. Вы словно все время находитесь в музее и наслаждаетесь его красотой, что бы вы ни делали.

Рим полон известных сооружений, включая Колизей, фонтан Треви, Испанскую лестницу, а еще здесь находится целое государство посреди города – величественный Ватикан. Но немало туристов утверждают, что именно атмосфера делает город по-настоящему особенным. К потрясающей архитектуре добавляется невероятно вкусная итальянская кухня и манера местных жителей жить без лишней спешки и с наслаждением.

Более того, осенние месяцы в Риме сложно сравнить с чем-либо. Людей здесь становится меньше, поэтому достопримечательности можно посещать без длинных очередей. К тому же в октябре сохраняется теплая погода, средняя температура здесь составляет 22°C.

Опытные туристы говорят, что приезжать в Рим можно даже без четкого плана поездки. Просто выходите на улицу и идите туда, куда зовет вас сердце – вы все равно не ошибетесь и найдете что-то уникальное и историческое. Особенно если вы посетите столицу Италии вне пика туристического сезона – в самые напряженные месяцы здесь может быть слишком шумно.

