Под водой или на дереве: топ-5 самых оригинальных отелей мира

Планируя путешествие, опытные туристы прописывают все до малейших мелочей. Они сразу решают, в какие локации отправиться, куда зайти, чтобы вкусно поесть, и, конечно, где остановиться на ночь. Кто-то выбирает комфортабельные апартаменты со своей кухней, некоторые бронируют шикарный номер, где все включено. А есть те, кому принципиально важна концепция заведения.

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Собрали для вас подборку гостиниц, поражающих своей оригинальностью.

Poseidon Undersea Resort, Фиджи

Для любителей подводного мира этот отель станет настоящей находкой. Здесь можно насладиться морскими пейзажами и понаблюдать за жителями глубин.

Само здание сконструировано на базе подводной станции на глубине 12 метров. Все ее номера имеют одинаковую форму капсул. Стены, потолок и пол полностью выполнены из стекла. Но не пугайтесь, оно очень крепкое. Так что ни давление воды, ни гости с моря не смогут его повредить. Все 25 комнат соединены между собой коридорами. По желанию каюту можно отсоединить от трубы, чтобы подняться на поверхность.

Каждое жилое помещение украшено дорогим мрамором и кожей. Также в Poseidon Undersea Resort есть собственный SPA-центр, винный погреб и 6 непохожих ресторанов. А еще гости могут заняться дайвингом, яхтингом, виндсерфингом или отправиться на морскую прогулку.

Не будем скрывать, остановка в таком подводном королевстве влетит вам в копейку. Но если есть возможность, то почему бы не прожить здесь несколько дней?

The Ice Hotel, Швеция

Не готовы проводить ночь под водой? Тогда можно забронировать номер в замке Снежной королевы. Этот ледяной комплекс отстраивают каждую зиму. В нем, как и положено, все сделано из природного материала. Даже кровати дышат прохладой. Но чтобы гости не отморозили себе почки и другие части тела, все застилают оленьими шкурами. Но даже при таких условиях на ночлег здесь остаются только самые смелые. И неудивительно. Столбики термометра в помещении не поднимаются выше 7 градусов мороза. Согласитесь, мало кто привык спать при минусовой температуре.

Обычно номер в отеле снимают всего на несколько часов. Также здесь часто проводятся свадебные церемонии и тематические мероприятия. Кстати, сейчас самое время, чтобы посетить The Ice Hotel. Уже через несколько месяцев он начнет таять и исчезнет.

Kagga Kamma, Южно-Африканская республика

Если вас всегда интересовало, как жили первобытные люди, то следует ехать именно сюда. Этот необычный комплекс построен в скале среди девственной пустыни. В "пещере" всего десять комнат. Но каждая из них уникальна. К примеру, стены дома неандертальцев украшены рисунками.

А еще здесь в одном из номеров нет крова. Вы, вероятно, не поверите, но, несмотря на отсутствие крыши, он самый дорогой. Ведь именно в нем можно понять, как жили наши предки и, конечно, полюбоваться звездным небом.

По нашему шаблонному представлению, покои обставлены примитивно. Кровать, прикроватная тумбочка, стол, шкаф. Кажется это все, что есть с мебели. Но весь смысл не в дорогом и шикарном дизайне, а в ощущениях.

Кстати, для снятия напряжения здесь обустроена SPA-комната. Так что, если гости были не готовы к таким условиям проживания, можно расслабиться во время массажа. Что-что, а нам все же повезло жить в XXI веке.

Treehouse Lodge, Перу

Покажите нам человека, который бы в детстве не мечтал о домике на дереве. Таких нет! В настоящее время каждый из нас имеет прекрасную возможность воплотить свои желания в реальность.

В Перу, рядом с неизведанной Амазонкой, находится этот гостиничный комплекс. Его номера расположены на 10-метровой высоте. Внизу пропасть, а вокруг настоящие джунгли. Рай и только. Чтобы добраться до Treehouse Lodge, нужно пройтись по деревянному мосту над бездной. Кажется, ничего страшного Но когда ступаешь на шаткую переправу, смелость куда-то девается. Однако не бойтесь, все надежно закреплено.

Roarsome Adventures, Великобритания

В мире существуют не только дома на колесах, но и целые отели. Нравится такая концепция? Тогда планируйте свое путешествие в Великобританию. На первый взгляд, в транспорте невозможно развернуться. Но это ложное представление. Внутри автобуса размещена вся необходимая мебель: кровать, шкаф, тумбы, кухня и, конечно, санузел.

Гостям предлагается не только провести ночь в желтом красавце, но и съездить на дикий пляж. Он находится в миле от локации. А еще на территории необычного комплекса находится небольшой зоопарк. Животных даже можно покормить.

Классические варианты ночлега – прекрасны. Но если хочется чего-то весьма оригинального, стены этих гостиниц с нетерпением ждут вас. Вам осталось выбрать свой вариант и спланировать будущее путешествие.

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