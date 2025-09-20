Островную страну назвали одной из лучших для релакса

В мире, где мегаполисы ассоциируются с шумом и стрессом, найти город, который дарит ощущение покоя, кажется почти невозможным. Но исследование международного eSIM-провайдера Holafly доказывает обратное.

Именно Сингапур получил признание как одно из лучших мест для релакса в 2025 году. Сочетание зеленых пространств, высокого качества жизни и богатой культуры сделало его настоящим оазисом гармонии среди стремительного развития Азии. Детали рассказало издание Express.

Как выбирали самые "спокойные" места

В исследовании учитывались:

количество парков и природных заповедников;

наличие спа и велнес-центров;

качество воздуха;

среднее количество солнечных часов в год;

уровень пробок;

показатели счастья.

По совокупности этих критериев Сингапур получил высокие баллы и признание как идеальное место для спокойного отдыха.

Город садов и парков

Сингапур известен своей "зеленой" политикой. В городе насчитывается 242 парка, и власти имеют амбициозный план – к 2030 году превратить весь Сингапур в настоящее "сад-государство". Для туристов это означает большое количество уютных зон для прогулок, йоги и отдыха под открытым небом.

Центры релакса и спа

Не менее впечатляет и количество оздоровительных учреждений: в Сингапуре работает 698 спа и велнес-центров, где можно выбрать процедуры на любой вкус – от традиционных массажей до современных терапий.

Атмосфера счастья и солнца

Сингапур последовательно попадает в списки самых счастливых городов мира. Holafly отмечает, что этот уровень счастья напрямую влияет на атмосферу, которую испытывают туристы. Кроме того, страна имеет хорошее качество воздуха и ежегодно получает 2022 солнечных часа.

"Сингапур – это пример современного города, который одновременно сохраняет ощущение покоя и зеленого пространства, что делает его идеальным направлением для релакс-путешествия", – подытожили исследователи Holafly.

