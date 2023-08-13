Лучшие направления для отдыха на берегу реки в Украине: куда поехать на выходные с семьей

Отдых на берегу реки – отличный способ уйти от городской суеты и познать гармонию с природой. Не важно, забронируете ли вы номер в одном из комфортабельных отелей или решите разложить палатку – такой отпуск насытит вас эмоциями. Вот несколько направлений, где можно провести время с семьей у водоема в Украине.

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Днепр

Самая большая водная артерия Украины, известная еще с древнейших времен под такими названиями как Борисфен или Славутич. Сакральная река для нашего народа третья по длине в Европе, поэтому неудивительно, что на ее берегах есть так много живописных уголков для отдыха.

Об известном каждому Киевском море писать не будем, все и так знают его лучшие локации. А вот о других местах расскажем.

Начнем с города Ржищев, который находится в Киевской области на правом берегу Днепра, там, где начинается Каневское водохранилище. Здесь можно прогуляться по набережной, с которой открывается прекрасный вид на Лысую гору или загорать на песчаном пляже. Место идеально подойдет для отдыха с детьми, ведь вход в воду полог и нет сильных течений.

Для любителей более активного времяпрепровождения рекомендуем арендовать лодку или катамаран и осмотреть затопленную церковь. Еще одной обязательной для посещения локацией является Иван-гора, знаменитая своей историей. Первые поселения здесь жили еще при Киевской Руси, о чем упоминаются в летописях. На вершине холма открывается впечатляющий вид, а еще здесь ощущается особая энергетика.

Другие уголки на берегу Днепра, которыми хотим поделиться, находятся в Черкасской области вблизи деревень Дахновка, Сокирное, Лески и Свидевок. Здесь гармонично сочетаются песчаные пляжи, сосновые леса и спокойные волны реки – идеальное место для медитативного отдыха. А если вам захочется культурно обогатиться, можно отправиться на экскурсию в Холодный Яр или на могилу Тараса Шевченко – в Канев.

Интересный факт: река Днепр зародилась около 6 млн лет назад из древнейшего моря.

Южный буг

Вторая по длине река в Украине, объединяющая в себе стремительные перекаты на порогах и тихие плесы, где можно вдоволь накупаться.

Наиболее подходящие места для пляжного отдыха на Южном Буге расположены неподалеку от города Хмельник на севере Винницкой области. Кстати этот городок считается курортом общегосударственного значения, ведь здесь есть множество санаториев, где можно получить лечебно-оздоровительные процедуры.

Кроме того, история Хмельника удивительно богата: в городе можно исследовать руины древней крепости, датируемой XVI веком. Также рекомендуем отправиться на экскурсию во Дворец графа Ксидо, построенный в начале ХХ века.

Еще одной неизвестной жемчужиной Южного Буга является поселок Степашки. Здесь река образует Ладыжинское водохранилище, на берегах которого достаточно уютных мест для размещения палаточных городков и купания. Вокруг водоема растут густые смешанные леса, где в разные сезоны можно собирать землянику или грибы. Эта локация особенно понравится любителям рыболовства, ведь удить рыбу здесь можно совершенно бесплатно.

Интересный факт: протяженность реки Южный Буг – 806 километров. Это самая длинная река Украины, которая протекает только по ее территории.

Днестр

Девятая по длине река Европы берет начало во Львовской области среди Карпатских гор, а дальше течет по равнине, образуя несравнимые ландшафты. Проводя время на Днестре, вы сможете плавать, рыбачить, загорать и даже кататься на водных лыжах.

Одной из самых удобных локаций для отдыха на реке считается поселок Большая Слободка, относящийся к Каменец-Подольскому району Хмельницкой области. Кстати, первое упоминание о селе датируется 1460 годом. Из достопримечательностей здесь сохранились церковь, колокольня, каменные здания и старый двор Лесневичей.

Местность находится в пределах Национального природного парка "Подольские Товтры". С песчаной набережной здесь открываются неповторимые виды на холмы противоположного берега и на величественный Днестр.

Также интересным уголком для путешественников является затопленный поселок Бакота, который ушел под воду при создании водохранилища. Это место славится фантастическими панорамами, открывающимися из отвесных скал и нетронутой природой, которая дарит спокойствие и умиротворение. Кроме того, вы сможете посетить необычный Бакотский скально-пещерный монастырь, который считают одним из старейших в Украине.

На берегу водохранилища можно остановиться в гостевых домиках, или разбить палатку – подходящих площадок здесь достаточно. Желающие могут арендовать лодку или катамаран, чтобы увидеть невероятную красоту водохранилища из другого ракурса.

Интересный факт: первые поселения людей появились на берегах Днестра более 160 тысяч лет назад.

Отдых на реках Украины – непревзойденный шанс насладиться красочной природой. Здесь каждый найдет, что ему по душе: отличные места для пикников, ночлег в палатке, пляжи для купания или активные виды водного спорта. Так что, выбирайте направление, в соответствии со своими предпочтениями, и готовьтесь к увлекательным впечатлениям и незабываемым эмоциям!

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