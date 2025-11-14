Куда поехать в 2026 году: малоизвестные места, достойные внимания

Ездить туда же, куда и все, может быть проще – такие путешествия достаточно удобны из-за прямого сообщения и часто дешевле. Но заядлые туристы не боятся выбирать нехоженые тропы.

Для тех, кто хочет действительно уникальных впечатлений от отдыха, издание Travel Off Path назвало пять направлений, на которые решатся только настоящие смельчаки. Взамен они получат действительно уникальный опыт, а не просто поездку в очередной отпуск.

Оман

Ближневосточный султанат называют безопасным и легким для туристов. В то время как большинство путешественников слетаются на блеск Дубая, опытные искатели приключений выбирают Оман за его потрясающую природную красоту и аутентичную культуру. Вы можете исследовать роскошные зеленые долины рек. А можете съездить в невероятную пустыню Вахиба Сендс. И, конечно, вволю исследовать древние форты и приветливые рынки столицы Маската.

Узбекистан

Шелковый путь возрождает свой былой блеск. Древние города, служившие стоянками и центрами торговли пряностями, дорогими тканями и роскошными коврами, все больше открываются для туристов. Посетите мечети и мавзолеи Самарканда и Бухары. Полюбуйтесь бирюзовыми куполами древних мусульманских сооружений и вы почувствуете себя внутри восточной сказки. Тем более Узбекистан сейчас стремительно развивает туристическую инфраструктуру.

Тайвань

Уже в этом году Тайвань начал подниматься в инсайдерском рейтинге мест, которые обязательно нужно посетить. Это яркая демократическая страна, которая смело противостоит попыткам Китая поглотить ее. И эта дерзость чувствуется в ее духе. Тайвань называют одним из лучших направлений в мире для любителей уличной еды (особенно Тайбэй). А за пределами города вас ждут пышные горные пейзажи и потрясающая береговая линия. Здесь безопасно, современно и все еще довольно немного европейских туристов.

Намибия

Это направление для действительно эпического путешествия. Для путешественников, которые ищут африканских приключений за пределами привычного сафари с гидом, Намибия – идеальный выбор. Страна политически стабильна, а значит безопасна и здесь легко можно путешествовать самостоятельно, не ища постоянно безопасного убежища. Наградой для тех, кто решится добраться до Намибии станут одни из самых сюрреалистичных и красивых пейзажей на Земле – от гигантских, потусторонних песчаных дюн Соссусфлей и Девлей до национального парка Этоша, наполненного дикой природой.

Фарерские острова

Это "новая Исландия" для тех, кому жемчужина севера кажется уже слишком шумной, дорогой или коммерческой. Фарерские острова остаются действительно аутентичной альтернативой. Эти 18 отдаленных, открытых всем ветрам клочков суши, расположенных между Исландией и Норвегией, предлагают одни из самых потрясающих и драматических скалистых пейзажей. Овец здесь больше, чем людей, поэтому мало что потревожит ваше единение с природой. А еще Фареры – это настоящее приключение для серьезного фотографа и любителя природы.

