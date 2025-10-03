Величественный Галич: замок, древние храмы и мост через Днестр

В центре современного Галича на главной площади возвышается памятник королю Данилу Галицкому. Его установили в 1998 году в честь 1100-летия города. Но есть интересная деталь: первое письменное упоминание о Галиче датировано еще 290-м годом. Правда, речь идет о древнем Галиче, который был расположен примерно в пяти километрах от нынешнего города. Именно он (как я уже писала) в средневековье был столицей могущественного Галицко-Волынского княжества. А на современном месте город начал формироваться только в XIV веке – вокруг нового замка.

Видео дня

Галицкий замок

Самая главная и самая известная достопримечательность Галича – замок на высоком холме над Днестром.

Деревянная цитадель стояла здесь еще в XII веке, а впоследствии, в XIV веке на ее месте появилась каменная твердыня, которая стала ключевым форпостом Галицкого староства и остатки которой сохранились до сих пор. На протяжении веков замок переживал многочисленные осады, разрушения и восстановления.

Когда-то это была мощная защищенная крепость, состоявшая из верхнего и нижнего укреплений. Верхний замок был собственно цитаделью, а нижний двор окружали стены с пятью башнями и тремя воротами. Сама природа помогала обороне – замок расположен на отвесных скалистых кручах, что делало его почти неприступным.

В 1676 году Галич и замок был полностью разрушен татарско-турецким войском. Это нападение привело к потере обороноспособности Галича, из-за чего галицкие старосты вынуждены были переехать в новопостроенную крепость Станиславов (современный Ивано-Франковск) и росту роли нового города, а Галич пережил упадок и потерял свой статус влиятельного города.

В XVII веке с приходом австрийцев крепость подверглась масштабной реконструкции.

До наших дней сохранилась западная пятигранная башня, остатки оборонительных стен с бойницами и подвальные помещения. Но даже в таком виде замок поражает своим величием.

Сейчас здесь ведут посильные реставрационные работы – скоро обещают открыть выход на галереи и второй этаж башни.

А пока что здесь проводят экскурсии, тематические квесты. А еще есть возможность примерить настоящие рыцарские доспехи и сделать несколько эффектных фото!

Внутри башни организована медиаинсталляция об истории Галича. Если есть время и желание – можно присесть и посмотреть, вместо экскурсии. Ну а потом выйти из башни и насладиться видами, которые открываются с замковой горы!

Вход – 40 грн для взрослых и 20 грн для детей. Все доспехи для фотосессий входят в стоимость.

Мост через Днестр

Еще один памятник архитектуры, который остался в Галиче с австрийского периода – металлический ажурный мост, который напоминает работы Эйфеля.

Представьте себе древний Галич, где люди веками переправлялись через бурный Днестр на шатких лодках и паромах. Захватывающе, но опасно! В 1858 году здесь появился первый деревянный мост, но он был ненадежным и постоянно страдал от весенних наводнений. В начале XX века краковское конструкторское бюро разработало проект нового металлического моста. Строительство длилось несколько лет и завершилось 18 августа 1910 года, когда был открыт новый металлический мост длиной 312 метров.

Этот мост стал значительным достижением инженерной мысли своего времени. Его конструкция состоит из четырех пролетов разной длины, что было сложной задачей для инженеров того периода. Ажурная структура моста напоминает кружево, сотканное из металла, что придает ему эстетической привлекательности. мост пережил две мировые войны, его неоднократно разрушали и восстанавливали.

После Второй мировой войны, в 1953 году, мост капитально отремонтировали, и он еще долго оставался важной транспортной артерией для города. С 1981 года, после строительства нового железобетонного моста рядом, наконец-то "вышел на пенсию" и стал пешеходным.

Церковь Рождества Христова

Еще одно украшение города, которое я советую не пропустить, – церковь Рождества Христова (XII в.). Обратите внимание, что возле нее обустроена панорама с макетами древнего Галича, где можно увидеть, как выглядел когда-то этот величественный город с десятками храмов и укреплений.

До нашего времени дошли только два древних храма: эта церковь и храм святого Пантелеймона в соседнем селе Шевченково.

Что еще посмотреть в Галиче:

Центральная площадь Майдан Рождества

Музей караимской истории Прикарпатья

Караимское кладбище

Центр реабилитации диких животных

Храм святого Пантелеймона (село Шевченково)

(село Шевченково) Музей истории древнего Галича (село Крылос)

(село Крылос) Музей-скансен народной архитектуры и быта Прикарпатья (село Крылос);

Как видите, несмотря на небольшие размеры, город имеет чем удивить и, гарантирую, за один день вы не успеете!