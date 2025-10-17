Эксперты назвали лучший город Средиземноморья: чем заслужил 'корону'

Когда речь заходит о Средиземноморье, большинство представляет толпы туристов, занятые пляжи и очереди к местным достопримечательностям. Но существует город, сочетающий историческую глубину, очарование Старого Света и спокойный ритм жизни.

И это не Рим, не Барселона и не Афины. Это — Алания, город на южном побережье Турции, который неожиданно получил титул лучшего города Средиземноморья. Здесь сочетаются невероятные пейзажи, древняя архитектура, доступные цены и меньшая толпа, чем в популярных туристических центрах. В Travel Off Path раскрыли, что же делает Аланию такой особенной.

Отдых в Алании

Алания — это город, где история буквально рядом с морем. Прогуливаясь по узким улочкам Старого города, вы наткнетесь на семейные закусочные, базарные лавки и османские балконы. В самом центре стоит Красная башня (Кизил Куле), построенная еще в 1226 году для защиты гавани. Рядом — древняя верфь Терсане, где когда-то создавали военные корабли. А на вершине холма возвышается замок Калеси с 4 милями оборонительных стен и десятками башен.

Еще одна причина приехать в Аланию — это пляжи. Клеопатра Бич — одна из главных природных жемчужин региона. Говорят, сама Клеопатра купалась здесь. Рядом — пляжи Дамлаташ, Портакал и Махмутлар, каждый из которых имеет свою атмосферу: от оживленного до уединенного.

На фоне других средиземноморских городов, Алания выделяется не только историей, но и ценами. По данным исследований, это — самый дешевый город для отдыха по системе "все включено" в регионе. Например, отель Ramira City Hotel предлагает полный пансион всего за $76 в ночь (3100 грн), а Villa Sunflower — за $77 (3200 грн). Даже роскошный Senza Sunset Beach обойдется в $267 (11 тыс. грн) — значительно меньше, чем подобный класс отелей в Италии или Испании.

С питанием ситуация еще приятнее. Полноценный ужин на двоих в среднем ресторане стоит $35 (1450 грн), кофе — $2 (85 грн), местное пиво — $1,30 (55 грн). А если хочется быстрого перекуса — за $6 (250 грн) можно насытиться вкусным кебабом. Для гастрономического опыта рекомендуем кафе Enberi — здесь подают пиццу на дровах, морепродукты и веганские блюда с видом на море.

Несмотря на свою популярность, Алания не имеет собственного международного аэропорта. Это может показаться неудобством, но именно поэтому город еще не "поглощен" массовым туризмом. Ближайший аэропорт — в Анталии (AYT), откуда в Аланию — около 2 часов на авто или автобусе. Многие отели предлагают трансфер, поэтому путешествие планируется без лишних хлопот.

И именно это делает Аланию особенной: она достаточно близка для комфорта, но достаточно удалена, чтобы сохранить атмосферу настоящего отдыха. Это город, где можно окунуться в историю, насладиться природой, хорошо поесть — и все это без гигантских затрат.

Алания — это не только лучший город Средиземноморья по версии экспертов. Это место, где можно действительно отдохнуть, почувствовать Турцию с ее глубокой историей и гостеприимством, и не переплатить. Поэтому если ищете новое место для путешествия — возможно, время обратить взгляд не на Запад, а на Юг Турции.

