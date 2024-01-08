Едем в Японию: что обязательно посмотреть в стране восходящего солнца

Каждый уголок этого края уникален и особенный. Куда ни глянь, везде найдется что-то интересное и необычное. Это касается не только чудес, которые возвел человек, но и естественных. Сегодня мы расскажем, в какие локации необходимо попасть, если планируете путешествие по Японии. Садитесь поудобнее и начинайте свое знакомство с восточной культурой.

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Гора Фудзи

Начнём со священного символа государства. Это не просто гора, а слабоактивный вулкан. Он считается безопасным для посетителей. Последнее его извержение было еще в 1707 – 1708 годах.

Потому не бойтесь ехать к нему. У его подножия спокойно располагаются разные населенные пункты. Японцы доверяют небесам и не собираются покидать родные земли. А еще они уверены: если забраться на эту вершину, то можно получить просветление разума и очищение души.

Сюда стоит подняться хотя бы ради местных пейзажей. Говорить, что они прекрасны – ничего не сказать.

Замок Инуяма

Крепость из белого мрамора находится в одноименном городе. Это самый старый бастион по всей стране. Он гордо возвышается на скалистом холме, а снизу его каменные стены защищает бурная река Кисо.

Первые упоминания о форпосте датируются XV веком. По официальной информации, его строительство длилось 23 года. Но после завершения работ он постоянно реставрировался. И дело не в войнах или революциях. Твердыня возведена в сейсмически активной зоне, поэтому часто разрушается и требует тщательного ухода.

На территории замка расположено одно из национальных сокровищ Японии. Речь идет об основной башне, построенной в стиле эпохи Адзути-Момояма. Конструкция сооружения делится на три внешних яруса, четыре внутренних этажа и два подвальных помещения. Кстати, этот вид считается более осовремененным, хотя в последний раз цитадель кардинально меняли еще в 1617 году.

Район Гион в Киото

Это знаменитый квартал гейш, в который ежегодно направляются десятки тысяч туристов. Сюда нужно попасть хотя бы раз в жизни. На живописных улочках можно не только увидеть традиционных японских актрис, но и прикоснуться к древнейшей истории.

Именно здесь расположена единственная школа, где маленьких девочек обучают искусству гейш. С семи лет родители отдают своих дочерей, чтобы они освоили разные навыки. Здесь они овладевают вокалом, танцами, гримом, навыками правильного ношения кимоно, игры на самисени и, конечно, ведения разговоров с мужчинами.

Только здесь вы сможете увидеть эту культуру без изменений и интерпретаций. Так что обязательно добавьте эту локацию в список мест, которые вы планируете посетить во время путешествия по Японии.

Международный музей манга

Настоящий рай для любителей японских комиксов. Выставочный зал открылся относительно недавно – в 2006 году – и уже успел завоевать внимание многих путешественников. В настоящее время коллекция вмещает более 200 тысяч экземпляров. Среди них есть редкие послевоенные книги и журналы периода Мэйдзи.

Киотский выставочный зал работает каждый день, кроме среды. Также он не принимает посетителей в период новогодних праздников. Если вы любите эту разновидность искусства, обязательно поезжайте сюда, но заранее пропишите свой маршрут, чтобы точно попасть внутрь.

Токийская телебашня

Чтобы увидеть Токио как на ладони, обязательно отправьтесь в эту локацию. Тем более подняться на нее может каждый желающий. Это не просто очередное высокое сооружение, а настоящая звезда города. Большинство туристов уверены: шпиль чем-то напоминает знаменитую Эйфелеву башню.

На сегодняшний день это самая высокая достопримечательность в мире, ее высота составляет 634 метра. Она имеет две смотровые площадки, добраться до которых можно с помощью скоростных лифтов. Отсюда открываются невероятные пейзажи и даже видна гора Фудзияма.

Национальный театр бунрака

Парам с детьми советуем посетить Осаку. Здесь проходят кукольные представления, которые исполняются под аккомпанемент традиционного японского музыкального инструмента. Герои тоже отличаются от наших. Марионетки сделаны почти в полный рост взрослого человека. Малыши точно будут удивлены.

Храм Тодай-дзы

Самое священное место во всем государстве, что символизирует дух и культурные убеждения японцев. Первые упоминания о комплексе датируются еще 728 годом. Тогда император Сэму возвел на этой земле гробницу для своего годовалого сына, умершего от неизвестной болезни. Впоследствии монарх издал указ построить новую церковь, что вызовет уважение самого Будды, 15-метровая статуя которого украшает это место. Поговаривают, что над ней работало более 2 600 000 подданных.

К этой святыне приезжают многие туристы со всего мира. А само сооружение часто появляется в фильмах и сериалах.

Япония – прекрасная страна с невероятным культурным наследием. Здесь умеют сохранять традиции и идти в ногу со временем. Здесь создают невероятные технологии и вместе с тем проводят чайные церемонии. Здесь прекрасно все, и вы должны это почувствовать и увидеть своими глазами.

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