Доступная альтернатива Мальдивам: почему Занзибар стал популярным среди туристов

Мальдивы по праву считают райским местом для отдыха, однако из-за удаленности островов отпуск там стоит немалых денег. Между тем, вполне достойную альтернативу можно найти значительно ближе – с более коротким перелетом и более дешевыми услугами для туристов.

Как пишет издание Express, туристам, которые ищут отдых, как на Мальдивах, но не готовы тратить кучу денег, эксперты рекомендуют обратить внимание на Занзибар. Этот тропический остров называют следующим крупным пляжным направлением. Здесь можно найти бирюзовые воды, тихие курорты, а еще богатое историческое и культурное наследие. Британские туристические компании называют Занзибар уникальным сочетанием аутентичности и природной красоты, которые можно получить без высоких затрат.

Расположенный у побережья Танзании, Занзибар, который входит в состав этой африканской страны, недавно занял одно из первых мест в рейтинге лучших островов мира в премии Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025. Набрав в рейтинге 91,43 балла из 100 он стал четвертым в регионе Африки и Индийского океана.

Занзибар ценят за аутентичность, роскошную природу и спокойствие, которые он дарит. Вы так же можете отдыхать, опустив ноги в песок и держа кокос в руке, не платя мальдивские цены. Туристы, которые побывали здесь, называют местные пляжи лучшими в мире, а цены – относительно доступными.

Однако эксперты говорят, что наибольшей привлекательностью Занзибара является его разнообразие. На севере можно найти оживленные пляжи, такие как Нунгви и Кендва. Вода здесь спокойная, зато инфраструктура развита – хватает пляжных баров и развлечений. А на юго-востоке находятся такие районы, как Падже и Джамбиани. Они предлагают широкие безлюдные пляжи, которые идеально подходят для длительных прогулок, кайтсерфинга и наблюдения за восходом солнца. Поэтому вам не придется выбирать – вы точно найдете здесь то, что вам нужно.

Кроме пляжей, остров славится богатой историей. Его столица, Стоун-Таун, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов поражают резные деревянные двери домов и узкие улицы этого замечательного города. Вы будете чувствовать аромат гвоздики в воздухе, слышать музыку из местных магазинов и наслаждаться наследием прошлого.

Занзибар также предлагает многое для путешественников, которые хотят больше, чем просто принимать солнечные ванны. Посетители могут плавать с маской или нырять в коралловых рифах возле атолла Мнемба, увидеть дельфинов возле Кизимкази или отправиться на экскурсию к плантациям со специями, чтобы узнать больше о том, как выращивают корицу, мускатный орех и ваниль. В глубине острова, лес Джозани является домом для красной обезьяны колобус – редкого вида, который не встречается больше нигде на Земле.

Лучшее время для посещения Занзибара – с июня по октябрь. В это время погода здесь сухая и солнечная.

