Что обязательно надо сделать, если планируете пересекать границу: важные правила

В Украине с начала лета значительно возросло количество пересечений границы, сообщают в Государственной пограничной службе. Ежесуточно более 100 тыс. человек проходят через пункты пропуска. Такой рост связан с периодом отпусков. Миллионы украинцев находятся в качестве беженцев за рубежом, поэтому для многих поездка за границу – возможность увидеть своих близких и родных.

Кроме того, военные во время отпусков, не военнообязанные мужчины, а также женщины и дети используют возможность побыть в безопасности и путешествуют за границу.

О том, что обязательно надо знать, если вы собираетесь пересекать границу, читайте в материале OBOZ.UA.

Подготовьте документы: дополнительную плату перенесли, но надо приобрести страховку

Украинцы для пересечения границы со странами ЕС должны иметь с собой биометрический загранпаспорт и страховку. Дополнительные документы не нужны.

Еще несколько месяцев назад в СМИ анонсировали, что с лета 2025-го украинцам для пересечения границы с ЕС нужно будет платить семь евро за разрешение ETIAS (Европейской информационной системы авторизации путешествий). Однако это решение перенесли. Поэтому пока достаточно лишь двух документов.

Важно: придется купить страховку. Формально медицинская страховка обязательна, если человек подается на шенгенскую визу, если выезжает по безвизу – полис рекомендован, однако решение о въезде окончательно зависит от пограничника. Эксперты рекомендуют: лучше не рисковать и в любом случае оформлять страховку .

Страховка может спасти от неожиданных значительных расходов. Например, в ЕС украинцы могут пользоваться медицинскими услугами с теми же правами, что и граждане, только при условии, если оформили временную защиту. Все остальные иностранцы могут столкнуться с более жесткими условиями.

Если вы приехали в гости, в командировку или на отдых и, например, обратились к врачу из-за пищевого отравления, за медицинскую помощь вы можете получить неожиданно высокий счет.

"Страхование медицинских расходов за рубежом (так называемое туристическое страхование) нужно не только тем, кто едет загорать на море или на экскурсии по городам Европы. Оно также важно для рабочих поездок, командировок, поездок к родственникам, студенческих программ или эвакуационных выездов. Болезнь или травма не выбирает момента – неважно, у вас тур или бизнес-поездка. Иногда полис спасает не только кошелек, но и нервы, когда надо срочно обратиться к врачу, а вы в чужой стране без знания языка, связей и понимания, что делать", – рассказывают OBOZ.UA в страховой компании ОРАНТА.

Как правильно выбрать страховку?

Страховку желательно покупать за несколько дней до путешествия. Далее надо определить, будете ли вы путешествовать собственным транспортом (в таком случае дополнительно нужна Зеленая карта) или же автобусом или поездом (в таком случае достаточно туристической страховки).

Цена зависит от покрытия. Самая дешевая – страховка, которая включает только медицинские случаи. Дороже – если страховка покрывает потерю багажа, расходы на адвоката, а также активный отдых, если планируются дайвинг, горы или другие рисковые активности.

Например, у ОРАНТЫ Зеленую карту (нужна для поездки на автомобиле за пределами страны) можно оформить за пять минут на сайте. Стоимость – от 1447 грн, а страховка для путешествий за границу – от 160 грн. Купить страховку можно на сайте выбранной страховой компании, в отделении, в приложении.

"Если что-то произошло – звоните по номеру, указанному в полисе, или пишете в мессенджеры, подключившись через QR-код. Вам помогут найти клинику, договориться с врачом, в случае необходимости организуют транспортировку. Если после согласования с оператором контакт-центра пришлось что-то оплатить самостоятельно, сохраняйте чеки, рецепты, медицинские назначения – возмещение оформите уже после возвращения домой", – советуют в ОРАНТА.

Что стоит знать о транспорте и когда покупать билеты?

"Укрзалізниця" начинает продажу билетов за границу за 20-30 суток. Действует такая глубина продажи:

Польша (Перемышль, Хелм, Варшава) – 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00,

Словакия и Австрия – 20 суток, старт в 08:00,

Молдова – 30 суток, старт в 08:00.

Чтобы билеты не скупили сразу, они могут появляться постепенно. Если вы планируете путешествовать вместе с "Укрзалізницею", позаботьтесь о том, чтобы успеть купить билеты. Еще один вариант – путешествия автобусом. Продажа билетов на автобусы обычно открыта на три месяца вперед. В путешествиях автобусом есть несколько преимуществ – значительно легче купить билеты, а еще – это дешевле. Кроме того – автобусные маршруты более гибкие, без пересадок можно добраться до большого количества городов и стран. Тогда как в случае с поездами есть всего несколько неизменных направлений.

Автобусы компании "Транстемпо" приезжают прям в аэропорт Ф.Шопена, который является крупнейшим хабом в Польше, откуда удобно и быстро можно добраться до других стран мира.

Автобусы "Транстемпо" из Киева в Варшаву едут без пересадок, а продолжительность в пути – 12 часов. На прохождение границы заложено три часа, они учтены в расписание.

Тогда как есть только один прямой поезд в Варшаву из Киева. Продолжительность в пути на этом поезде: от 13 часов 50 минут. Все остальные поезда в Варшаву – с пересадкой.

Также у компании есть ночной рейс из Варшавы, ежедневно, в 01:30, и это удобно для всех пассажиров самолетов, которые прилетают после 22:00 вечера (последние автобусы кроме ночного рейса едут в 22.00).

То есть с автобусом есть возможность добраться до конечной точки маршрута без пересадок. У "Транстемпо" есть ежедневно три автобуса Киев-Варшава (и три в обратном направлении). Также есть рейсы из Украины в Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, и в обратном направлении.

Перевозка животных разрешена. Чтобы узнать точные условия, необходимо обратиться к менеджеру по номерам, указанным на сайте. Консультант предоставит полную информацию о необходимых документах, контейнерах для перевозки и правилах размещения животного в салоне.

"Оптимально покупать билеты за 7-14 дней до отправления, чтобы иметь широкий выбор мест и удобное время поездки. Но покупка билета в день поездки возможна – продажа закрывается только за 10 минут до отправления рейса. В то же время в период отпусков, на выходные и во время праздников спрос растет, поэтому заблаговременное бронирование остается наиболее надежным вариантом", – рассказывают OBOZ.UA в "Транстемпо".

Если же вы решили покупать билеты у "Укрзалізниці" – скорее всего вам придется адаптировать свои планы под те даты, когда есть необходимый поезд и что не менее важно – свободные места в нем.

Стоимость билетов в автобусах зависит от нескольких факторов. "Базовая стоимость билетов неизменна, однако она зависит от загруженности рейса, сезона и актуальных акций перевозчика. Компания "Транстемпо" придерживается умеренной ценовой политики, оставаясь конкурентоспособной и обеспечивая высокий уровень сервиса", – добавляют в "Транстемпо".

Постоянно действуют скидки для различных категорий пассажиров:

10% – дети в возрасте от 11 до 16 лет (включительно)

10% – студентам до 26 лет при предъявлении студенческого билета

10% – пассажирам старше 60 лет

20% – детям до 10 лет

На международные рейсы допускают только современные автобусы. В них есть и туалеты, и Wi-Fi Starlink, и кондиционеры и розетки.

"Некоторые автобусы оборудованы пандусами, что упрощает посадку. В то же время места для пассажиров с инвалидностью – стандартные, без специального крепления или дополнительного пространства. Рекомендуется уточнять условия перевозки перед приобретением билета", – советуют в компании.

В автобусах, как и в поездах, запрещено употреблять алкоголь, но разрешено есть и пить безалкогольные напитки.

Также в автобусах есть микроволновые печи, которыми может воспользоваться пассажир, чтобы подогреть бутерброд. Стюардессы предлагают бесплатные кофе и чай.

Важно заранее спланировать поездку: убрать билеты и туристическую страховку, а также тщательно продумать свой маршрут, место где, вы планируете остановиться, за рубежом.