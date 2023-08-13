5 лучших экологических отелей мира: что у них такого особенного

Уже несколько лет эко-туризм не теряет своей популярности. Все больше людей со всего мира хотят организовывать экологически сознательные поездки, основная цель которых – отдых без ущерба окружающей среде. Не удивительно, что с бешеной скоростью появляются отели, удовлетворяющие этот запрос. Вот несколько из них.

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1 Hotel Brooklyn Bridge (Нью-Йорк, США)

Эта американская гостиница очень отличается от всего, что вы можете увидеть в шумном и сверхсовременном Нью-Йорке. Она имеет золотой сертификат LEED (организации, контролирующей экологическое строительство) за современные инициативы. Это означает, что абсолютно все здесь сделано из экологически чистых материалов, не приносящих вреда окружающей среде.

"1 Hotel Brooklyn Bridge" расположен на берегу пролива Ист-Ривер возле одного из самых известных мостов США – Бруклинского.

На территории отеля вы увидите много красивых зон, где растут разные деревья и цветы. Однако особенно поражает выход на набережную, напоминающий пейзаж какого-нибудь тропического острова.

Важным элементом является то, что в "1 Hotel Brooklyn Bridge" очень ответственно относятся к использованию энергии. Поэтому все помещения оснащены солнечными батареями и системами разумного контроля света и тепла.

Экологический подход касается и местной кухни. В отеле работает именитый шеф-повар Дэн Черчилль, готовящий уникальные деликатесы из фермерских продуктов.

Представители гостиницы заявляют, что для них важно поддерживать в хорошем состоянии тело, дух и разум гостей. Поэтому на территории "1 Hotel Brooklyn Bridge" можно заказать разнообразные SPA-процедуры, посетить спортивный зал, поплавать в проливе или отдохнуть в релакс-зоне.

The Springs Resort (Колорадо, США)

Если вы хотите отдохнуть от города, работы, ответственности и проблем, то обратите свое внимание на отель The Springs Resort, расположенный в отдаленной и малолюдной части Колорадо. Только представьте: комфортабельные номера, где почти вся мебель сделана из дерева и экологически чистых материалов , вид из окна на вулкан Ареналь и многовековой лес, рядом – термальные источники и невероятные пешеходные маршруты. Вот что ждет вас на этом удивительном курорте.

На протяжении многих веков эта локация использовалась коренными племенами в лечебных целях. Считалось, что горячая вода тамошних источников может забрать любую болезнь и подарить вечную красоту и молодость. В настоящее время научно доказано положительное влияние местных SPA-процедур на состояние здоровья человека.

Как и предыдущая гостиница, "The Springs Resort" имеет золотую отметку LEED. Кстати, тамошние пейзажи часто появляются в эфире телевидения. Например, на территории этого курорта снимали американскую версию шоу "Холостяк".

Mashpi Lodge (Кито, Эквадор)

Этот отель расположен среди одного из самых известных и больших заповедников Эквадора – Машпи. Вокруг – сотни гектаров тропического леса, дикие животные, редкостные птицы, длинные тропинки и волшебные виды. Так что, если вы хотите оказаться среди неизведанной природы, то вам стоит обратить внимание на этот курорт.

"Mashpi Lodge" имеет всего 22 номера, поэтому здесь всегда тихо и спокойно. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. В то же время все сделано так, чтобы максимально приблизить вас к природе.

Конечно, гостиница заботится об окружающей среде, поэтому здесь минимизировали использование изделий из пластика и других вредных материалов. Вместо этого здесь много вещей из дерева и камня, что придает курорту особую атмосферу.

Из окон местных номеров открывается прекрасный вид на лес и горы. А утром здесь слышно, как поют экзотические птички и видны сотни бабочек, спокойно залетающих в комнаты.

Гордится "Mashpi Lodge" и своим рестораном. Он расположен в двухэтажном помещении с панорамными окнами. Здесь подаются разнообразные блюда европейской кухни. Есть отдельное меню для вегетарианцев. Можно заказать деликатесы и для сыроедов.

Кстати, на курорте есть большой выбор активностей. Здесь устраивают экскурсионные походы, велопрогулки и интересные тематические вечера. Участие, конечно, добровольное, так что вы сами сможете выбирать, как проведете свой отпуск.

Arenas Del Mar Beach & Rainforest Resort (Коста-Рика)

Если вы хотите какого-то необычного отдыха на одном из райских пляжей Коста-Рики, то отель "Arenas Del Mar Beach & Rainforest Resort" точно вам понравится. Конечно здесь есть частный выход к воде, шезлонги и невероятные коктейли, но славится он не этим.

Курорт расположен посреди удивительного заповедника, простирающегося на десятки гектаров. Здесь вы сможете увидеть ленивцев, обезьян и других животных, а еще 7000 деревьев.

Интересно, что на территории отеля есть собственный огород, где выращиваются овощи для ресторана. "Arenas Del Mar Beach & Rainforest Resort" славится своими деликатесами, приготовленными из экологически чистых продуктов.

Кстати, здесь запрещено использовать пластиковые бутылки и одноразовые пакеты. Это политика гостиницы, которая не меняется уже много лет и касается всех гостей, не смотря на статус и финансовое обеспечение. Правила для всех одинаковы.

Camp Glenorchy (Новая Зеландия)

Прекрасная гостиница среди гор Ричардсон и густых лесов поразит вас своей инновационностью. Ее построили в рамках архитектурного конкурса "Living Building Challenge". Благодаря ряду инновационных решений здесь используется на 50% меньше воды и энергии, чем на других подобных курортах. Кроме того, "Camp Glenorchy" полностью обеспечивает себя энергией благодаря солнечным батареям.

Стоит отметить, что отель имеет все необходимое для прекрасного отдыха: от роскошных номеров до увлекательных развлечений. Одной из таких является вертолетная экскурсия, во время которой гостей поднимают на высоту птичьего полета и доставляют к вершине одной из тамошних гор. Оттуда открывается невероятный вид.

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