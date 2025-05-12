Подкаст, разрушающий стереотипы: стартовал второй сезон проекта 'Сила в тебе'

"Сила в тебе" – подкаст, родившийся во времена, когда быть сильными стало не выбором, а ежедневной необходимостью. ОО "Девчата" начала этот проект как пространство для открытых и искренних разговоров – о смелости быть собой, хрупкости и выдержке, поиске себя через творчество, саморазвитии и внутренней целостности.

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В первом сезоне вышло 13 эпизодов, которые охватили впечатляющий круг тем - от личных переживаний до острых социальных вопросов. Каждый выпуск – уникальная история трансформаций, поисков, личных вызовов и побед. Среди гостей: Ирина Isky, Яна Брензей, Инна Педан, Алла Малкин, Виталик Гордиенко, Настя Солнышко, Станислава Петлица и многие другие.

"Первый сезон показал: разговоры о внутренней силе, достоинстве и равенстве действительно нужны. Ежемесячно нас слушает и смотрит более 240 тысяч человек – и это больше, чем просто цифры. Это – знак доверия, поддержки и общего запроса на изменения. Это то, что вдохновляет. Поэтому мы возвращаемся со вторым сезоном, чтобы и дальше разрушать гендерные стереотипы, создавать безопасное пространство и напоминать: большинство ограничений – только у нас в голове", – отмечает Юлия Спорыш, директор ОО "Девчата" и ведущая подкаста.

Второй сезон обещает быть еще глубже и смелее. В центре внимания – сила, которую часто не замечают: в ежедневном труде, в выбранном деле, в упорном движении к себе. Новые выпуски исследуют внутреннюю устойчивость сквозь опыт тех, кто работает в сферах, далеких от медийного света, но критически важных для общества. Также мы услышим истории тех, кто бросает вызов гендерным стереотипам, борется с предубеждениями и меняет восприятие традиционных профессиональных ролей.

Среди гостей нового сезона: Егор Андрюшин – блогер, звездный визажист, певец и автор проекта "Красота в тебе", Татьяна Осауленко – гинеколог-эндокринолог, член международных медицинских ассоциаций, Татьяна Рубанка – руководитель группы ручного разминирования The HALO Trust, Наталья Устенко – глава отдела управления персоналом The HALO Trust в Украине, Елена Дмитращук – начальник управления Департамента главной инспекции и соблюдения прав человека Национальной полиции Украины.

Первый эпизод с Татьяной Рубанкой и Натальей Устенко уже доступен по ссылке.

Новые эпизоды выходят раз в две недели, в четверг. Каждый раз свежие темы, мнения, истории и экспертные оценки.

Об организации

ОО "Девчата" – всеукраинская женская организация, которая более 5 лет работает над тем, чтобы каждая украинка чувствовала себя защищенной и могла реализовать свой потенциал. Организация оказывает психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также способствует развитию женского лидерства.

Ключевые направления деятельности: профилактика насилия через образовательные программы для детей и молодежи, продвижение сексуального образования и оказание психологической помощи пострадавшим от насилия.

В тревожных, депрессивных состояниях или в момент, когда вы не знаете, куда двигаться дальше – вы не одни. Обращайтесь за бесплатной помощью:

Горячая линия: 0 800 600 044

Email: [email protected]

Чат-бот: https://t.me/divchataorgbot