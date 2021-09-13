Ни единого пятнышка: как подобрать тональную основу

Скрыть несовершенства, выровнять рельеф и за пару минут придать лицу свежий сияющий вид поможет хорошее тональное средство. Мы расскажем о типах тональных основ и подскажем, как выбрать лучший вариант.

Идеальный многофункциональный

Современный продукт вышел за рамки маскирующего средства. Теперь он не только скрывает недостатки, но и отлично заполняет мимические морщинки, защищая от ультрафиолета. В состав качественных тональных средств помимо красящих пигментов входят витамины, растительные экстракты и питательные масла. Правильно подобрав основу на сайте Parfums.ua , можно решить проблему с высыпаниями, питанием и увлажнением кожи.

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В зависимости от плотности покрытия различают:

флюиды;

эмульсии;

кушоны;

стики;

кремовые основы.

Первые два типа отличаются облегченной формулой, маскируют легкую пигментацию, неровности и мелкие недостатки, поэтому идеально подходят для здоровой молодой кожи. В их составе меньше жиров и больше водной фазы и натуральных компонентов.

Кушон — своеобразная компактная пудра, объединившая в себе тональную основу и ВВ-крем. Состав наносится на кожу диском-аппликатором и обеспечивает идеальный тон и увлажнение на весь день.

Стики — тональные средства на основе воска и силикона с плотной покрывающей способностью. Они отлично маскируют недостатки, включая шрамы и пигментированные участки эпидермиса.

Тональный крем — густой состав с плотной текстурой, который создает идеальное ровное покрытие. Если вы планируете вечерний выход в свет — отдайте предпочтение этому варианту.

Выбирая идеальное средство, учитывайте цвет и тип кожи. "Правильный" продукт должен идеально сливаться с оттенком лица и шеи. Не ошибиться поможет маркировка производителя:

fair — для очень светлой кожи;

light — для светлой;

medium — для средней;

tan — для смуглой.

Популярные оттенки для пшеничных блондинок с голубыми и серыми глазами — "ванильно-бежевый" и "персиковый". Зеленоглазым и кареглазым шатенкам, а также рыжеволосым девушкам стоит обратить внимание на "медовый" и "янтарный", а представительницам холодного цветотипа с полупрозрачной бледной кожей — на ультрасветлые "фарфоровый" и "слоновую кость".

Если ваша кожа часто шелушится, обратите внимание на средства с гиалуроновой кислотой или глицерином. Эти компоненты увлажняют дерму и препятствуют испарению влаги.

Для жирной кожи нужен матирующий крем, формула которого содержит компоненты, контролирующие выработку кожного сала.

Обладательнице проблемной кожи понадобится гипоаллергенный крем с подсушивающим и противовоспалительным действием. Как правило, такое средство содержит салициловую кислоту, протеиновые комплексы и диоксид кремния.