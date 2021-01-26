На что способны квадрокоптеры

Буквально несколько лет назад квадрокоптеры были новинкой и зачастую использовались для съемок в кино, однако сегодня они являются самой желаемой покупкой. В продаже доступны десятки моделей современных дронов, наделенных массой функций и целыми списками характеристик, поэтому в таком разнообразии легко растеряться.

Как защитить аппарат от поломок

Любое препятствие может принести массу проблем и поломку для летательного аппарата. Ведь это незащищенное хрупкое устройство, которое не предназначено для передвижения среди деревьев, кустарников, паутины и прочего. Какие именно узлы аппарата подвержены частым поломкам? Как удалось выяснить производителям, самой частой проблемой для дронов остается поломка винтов во время сильного удара о поверхность земли, стены и прочих препятствий. Именно поэтому покупателям предлагают приобрести дополнительную рамку для защиты пропеллеров во время столкновения. Есть модели дронов, наделенные функцией "обучение", благодаря которой коптер не может вылетать за определенные расстояния, а также не может летать выше заданной скорости.

Разрешение видеосъёмки, минимальные и максимальные параметры

Управление пусть даже и маленьким летательным аппаратом – это интересное, увлекательное занятие, однако и такое удовольствие может быть утомительным. Именно поэтому разработчики дронов создали конструкцию, где есть дополнительное крепление для установки видеокамеры. В среднем разрешение для съемки на коптерах начинается от 480 р. и может доходить до 2160 р. Но если покупателю не подходят данные параметры, либо камера не дает четкой картинки, то лучше выбрать модель с дополнительными креплениями для установки своей видеокамеры.

Наиболее оптимальным вариантом по доступной цене станет коптер с разрешением 720 р., так как именно такие модели совмещают в себе невысокую стоимость, легкость управления, наличие понятных и простых функций. Такой аппарат очень быстро заряжается и способен удерживать заряд батареи на 8-10 минут полета.

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На что способны аппараты

Из новых функций квадрокоптеров стоит выделить наличие автоматической посадки и взлета, так как именно эти задачи являются самыми сложными для новичков и требуют специальных навыков. Благодаря наличию режима Headlessmode новичок может легко управлять летательным аппаратом, независимо от высоты и положения в полете. Если включена данная функция, то дрон автоматически станет выполнять все команды, которые будут поступать ему с пульта управления, не обращая внимания на положение его задней и передней части.

Время полета дрона в воздухе

Данный показатель может отличаться, учитывая емкость батареи, погодные условия и вес аппарата. Например, если погода ветреная, то большое количество энергии дрон тратит на то, чтобы удержаться в воздухе. Поэтому заряда батареи может хватить всего на несколько минут. Если покупатель новичок в этом деле, то ему желательно запастись дополнительными источниками питания и выбирать для полетов только хорошую погоду. Если коптер отличается бюджетной стоимостью, то заряда его батареи хватит примерно на 5-10 минут и не более.