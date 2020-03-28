Зеленский провел рокировку в руководстве ВСУ: Наев возглавил ООС

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из указов, опубликованных на сайте главы государства. Таким образом Зеленский завершил переход ВСУ на новую систему управления по стандартам НАТО.

Президент провел такие изменения:

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак стал Главнокомандующим Вооруженных Сил

Заместитель Начальника Генерального штаба Сергей Наев стал Командующим Операции Объедененных Сил.

Сергей Корнийчук назначен начальником Генерального штаба. Ранее он был первым заместителем Хомчака.

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве ВСУ Укринформ

Как писал OBOZREVATEL ранее, государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

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