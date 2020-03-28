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28 марта • обновлено в 14:15
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Зеленский провел рокировку в руководстве ВСУ: Наев возглавил ООС

5.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из указов, опубликованных на сайте главы государства. Таким образом Зеленский завершил переход ВСУ на новую систему управления по стандартам НАТО.

Президент провел такие изменения:

  • Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак стал Главнокомандующим Вооруженных Сил

  • Заместитель Начальника Генерального штаба Сергей Наев стал Командующим Операции Объедененных Сил.

  • Сергей Корнийчук назначен начальником Генерального штаба. Ранее он был первым заместителем Хомчака.

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве ВСУ

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве ВСУ

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL ранее, государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подскажите, почему при прочтении новостей с Украины, всегда вспоминаются бессметные слова Дедушки Крылова?
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россия1 москва1
россия1 москва1
Ильчук Андрей, де.бил нэзалэжний по теме способен что-то сказать или т.у.п как гончарук?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, вспоминай лучше кипчатский язык ханов орды у которых твои предки по их выбору холуями верными были
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё! Теперь России конец! Теперь победа!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Kuksov Micha, в обменнике расскажешь
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0
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