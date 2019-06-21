"Защитить язык могут только люди": Кириленко обратился к украинцам с мощным призывом

Защитить украинский язык сейчас могут только люди, поэтому языковой Майдан не за горами.

Об этом написал в Тwitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. "Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить Закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит", – посетовал он.

При этом политик подчеркнул, что сила в руках народа.

Вячеслав Кириленко

Трапилася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить. Реально захистити українську мову можуть лише люди: значить не за горами новий Мовний Майдан — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Украины Александр Долженков от имени 51 народного депутата Украины передали в Конституционный суд Украины представление о признании противоречащим Конституции Закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного.

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