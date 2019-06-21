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"Защитить язык могут только люди": Кириленко обратился к украинцам с мощным призывом

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Защитить украинский язык сейчас могут только люди, поэтому языковой Майдан не за горами.

Об этом написал в Тwitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. "Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить Закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит", – посетовал он.

При этом политик подчеркнул, что сила в руках народа.

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Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Украины Александр Долженков от имени 51 народного депутата Украины передали в Конституционный суд Украины представление о признании противоречащим Конституции Закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного.

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Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
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Свиридова Каринка
Свиридова Каринка
Мoя искpенняя 6лагoдaрнoсть вcем тeм, ктo покaзaл мнe сайт MEMEVICIO.COM/owmdar Пpocто пpoйдя проcтой oпpоc получила почти пoлугодoвyю зaрплату)) Пользyйтеcь, пока еще есть вoзмoжность=)
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ivanov koly
ivanov koly
жопоблоковцы нахрен не нужны. у них нету поддержки народа. 10% это далеко не 73%
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Мощно он может только испортить воздух.
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