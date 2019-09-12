Законных оснований для досрочных выборов в Киеве нет - Жебривский

Для проведения внеочередных выборов в Киеве не существует никаких законных оснований. Если Верховная Рада их же назначит, конституционность и законность этого решения будет проверять Конституционный суд Украины. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

Павел Жебривский 24 канал

"У меня юридическое образование, и как юрист могу сказать, что сегодня отсутствуют законные основания для проведения внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов городского совета. Киевский городской совет не нарушил ни одного нормативного акта, который мог бы предусмотреть проведение досрочных выборов", - отметил политик.

По мнению Жебривского, выборы в Киеве должны состояться одновременно с выборами во все органы местного самоуправления по всей территории Украины.

"Если у новоизбранной власти есть сомнения относительно легитимности принятых решений мэра Кличко, тогда имеют право обратиться в соответствующие правоохранительные органы, НАБУ, ГБР и других. Ключевой вопрос не в Кличко, любим мы его или нет, вопрос - в Конституции. Единственная возможность проведения досрочных выборов – это конец весны следующего года, только в случае проведения полной децентрализации по всей территории Украины, и соответственно – выборов во все органы местного самоуправления, а не только в Киевский городской совет", - подчеркнул он.

По мнению Жебривского, парламентская фракция "Слуги народа", скорее всего, примет решение о назначении досрочных выборов в Киеве. Однако это решение будет обжаловано в Конституционном суде.

"Сегодня есть монобольшинство в парламенте, которое может проголосовать за любой законопроект. Даже в случае принятия законопроекта о досрочных выборах в Киевский городской совет, я убежден, что будет обращение в Конституционный Суд на соответствие Конституции и законам Украины", - убежден Жебривский .

Вместе с тем он предупредил действующую государственную власть о том, что подобное пренебрежение соблюдением требований законодательства может вызвать массовые протесты в столице.

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"Несмотря на то, что большинство граждан Украины на последних выборах поддержали "Слугу", соблюдение украинского законодательства является определяющим. Думаю, что киевляне не будут защищать Кличко или иного кандидата, но из-за нарушения Закона выйдут на улицы города и защитят Конституцию Украины", - заявил Жебривский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что широкомасштабная война на Донбассе маловероятна.

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