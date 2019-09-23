Закон об импичменте президента: Зеленский принял окончательнее решение

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства.

Как сообщает сайт Верховной Рады, гарант вернул в ВР проект закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" №1012 от 29 августа 2019 года.

Теперь законопроект должен быть опубликован в официальном издании парламента – газете "Голос Украины".

Скриншот

Поясним, что в законе сказано, что:

Основание для начала импичмента — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;

Комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды , которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!