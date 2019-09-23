Закон об импичменте президента: Зеленский принял окончательнее решение

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства.
Как сообщает сайт Верховной Рады, гарант вернул в ВР проект закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" №1012 от 29 августа 2019 года.
Теперь законопроект должен быть опубликован в официальном издании парламента – газете "Голос Украины".
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Поясним, что в законе сказано, что:
Основание для начала импичмента — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;
Комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.
После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;
Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.
Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
После завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.
29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный.
10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.
Он оказался заблокированным после того, как партия "Европейская солидарность" внесла в парламент проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.
18 сентября монобольшинство в Раде провалило голосование за инициативу партии Порошенко.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об импичменте президента.
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