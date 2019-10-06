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6 октября • обновлено в 22:58
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"Возвращаясь к красным линиям": Разумков сделал заявление об "особом статусе" Донбасса

2.2т Читать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать пересечение "красных линий".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина". Председатель ВР отметил, что его больше волнует вопрос проведения выборов на оккупированных территориях.

"Возвращаясь к красным линиям. Ключевым вопросом является вопрос выборов. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут безопасный компонент, о чем говорят все политики и в первую очередь Президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока что оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, потому что от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и Президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе Президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Это закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос очень важен для всего государства", – отметил Разумков.

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По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривает федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса Президента, а также зарубежных партнеров.

"Таким образом, в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен Верховной Радой Украины публично, публичная дискуссия должна быть в этом вопросе. И мы сможем, оставаясь в тех "красных линиях", с которых мы начали беседу, выработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей", – отметил Разумков.

Также он надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, правоохранителей, которые там будут находиться.

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На вопрос, не бросит ли Украина своих граждан, которые после разведения войск останутся за чертой контроля украинского войска, Разумков ответил: "Это украинская территория, на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто принимают участие в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, которые указаны в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором. Сам же президент Украины озвучил план действий по деоккупации Крыма и Донбасса.

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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Нужно дать зекоманде и их хозяину коломойке особый статус за решёткой. А то пляди совсем страх потеряли!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Инкогнито Назар, "инкогнито теряет право на сатисфакцию". (с)
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
какой к чёрту вообще "особый статус"...?! одна "автономия" уже была-и уплыла...зачем Украине такой "баласт"...?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Litvinenko Nik, не принуждали бы людей балакать по-кугутски - не было бы проблем. :-))) Всё просто. :-)
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
3-й майдан нужно организовать против вонючих жи.дяр в Украине, эти свиньи торгуют нашей землёй с оккупантом, не зря премьер исраиля приезжал к своим жидя-рам: коломойке и клоуну.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Думаю пупкин и полез в Сирию, чтобы пейсатые помогли ему взять под контроль Украину, а он взамен не будет мешать пейсатым уничтожать Сирию и Иран. А 73% идиот-ов схавали гов-нобородька, так как интилект уровнем ниже плинтуса.
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