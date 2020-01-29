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29 января • обновлено в 13:13
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В Украине захотели отменить конкурс для руководителей госпредприятий

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На заседание правительства было внесено постановление об отмене обязательных конкурсов на руководителей для государственных предприятий с образованным наблюдательным советом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Информация спровоцировала обсуждение в сети.

Новости
Когда будут объявлены результаты конкурса на должность главы Госпотребслужбы?

"Реализация акта будет способствовать оперативному решению вопроса о назначении руководителя в случае возникновения вакансии", – говорится в объяснении.

В Украине захотели отменить конкурс для руководителей госпредприятий

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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