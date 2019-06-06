В Совфеде заявили, как Украина может вернуть Крым

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков оценил план президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма Украине.
Так он прокомментировал заявление пресс-службы украинского главы государства о намерении обсудить с ЕС и НАТО стратегию возвращения полуострова, передает НСН.
По его словам, вернуть Крым Киев сможет "лишь в том случае, если Украина воссоединится с Россией".
Крым — это Украина
24 канал
Политик считает, что Запад пытается использовать конфликт исключительно для подрыва авторитета РФ.
"Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они (страны Запада. — Ред.) не будут", — заявил Цеков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.
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