В Совфеде заявили, как Украина может вернуть Крым

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков оценил план президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма Украине.

Так он прокомментировал заявление пресс-службы украинского главы государства о намерении обсудить с ЕС и НАТО стратегию возвращения полуострова, передает НСН.

По его словам, вернуть Крым Киев сможет "лишь в том случае, если Украина воссоединится с Россией".

Крым — это Украина 24 канал

Политик считает, что Запад пытается использовать конфликт исключительно для подрыва авторитета РФ.

"Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они (страны Запада. — Ред.) не будут", — заявил Цеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.

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