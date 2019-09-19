"Превращают в марионеток!" В "ЕС" выступили против турборежима в Раде

В партии "Европейская солидарность" выступили против поспешных голосований монобольшинства Верховной Рады за законопроекты о реформе прокуратуры и перезагрузке власти.

Позицию политсилы высказала ее представитель Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Говоря об инициативе по реформированию прокуратуры, она подчеркнула, что если документ будет подписан президентом, то даст старт полному беспределу и полной свободе действий генерального прокурора.

Политик опасается, что принятый законопроект уничтожит балансы и противовесы личному решению генпрокурора в любом вопросе.

"Мы с вами должны понимать, что, таким образом, это первая организация, которая будет выполнять роль репрессивной машины против всех граждан Украины. Нужно понимать, что в этом законе, к сожалению, были приостановлены нормы о существовании и работе квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, то есть самоуправления прокурорского, которая была одним из требований функционирования и предоставления Украине безвизового режима с ЕС", – говорит Климпуш-Цинцадзе.

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Она подчеркнула, что "ЕС" не могла поддержать такие изменения в закон о прокуратуре и поэтому выражает свое возмущение тем, что такой закон был принят.

"Считаем, что сейчас этим законом просто единолично создан орган, в котором будут руководствоваться единолично, авторитарно и потенциально с использованием большого количества коррупционных схем. И это поддержала та политическая сила, которая шла на выборы, которая шла в парламент на сугубо антикоррупционных лозунгах", – возмутилась нардеп.

Политик также отметила, что ко всем законопроектам, которые 18 сентября рассматривались во втором чтении, сравнительные таблицы с поправками появлялись или уже во время рассмотрения законопроектов, или за 10-15 минут до их рассмотрения. Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что это не позволяет профессионально отработать народным депутатам те изменения, которые были приняты в комитетах, или правки, которые были приняты комитетами.

Иванна Климпуш-Цинцадзе Сайт "Европейской солидарности"

Кроме того она уделила внимание и второму законопроекту, который также поддержало парламентское монобольшинство – о перезагрузке власти. Его от имени форакции "ЕС" нардеп назвала законом об отмене реформы государственной службы.

"Это еще одна реформа, которую мы разрабатывали совместно с нашими партнерами из ЕС, на которую ЕС выделил уже 90 млн евро для того, чтобы она была внедрена в Украине. Что будет происходить с принятием этого законопроекта? Высшие должностные лица будут превращаться в политических марионеток. Европейский принцип и подход к тому, что государственная служба должна обеспечивать предсказуемость, устойчивость, прозрачность государственной политики, будет полностью отменен", – уверена парламентарий.

По ее словам, законопроект позволит полностью перезагрузить высшие ступени государственной службы. И если "Слуга народа" до этого игнорировала меньшинство, патриотов, то сейчас она начинает игнорировать и ЕС, и такую ​​известную и уважаемую организацию, как SIGMA, которая является определяющей с точки зрения внедрения принципов государственной службы для всех стран ЕС и в принципе для всех стран западного мира.

"Если кто-то хотел перезагрузить государственную службу (действительно, к сожалению, в государственной службе до сих пор есть определенный балласт и нужно очищать ряды государственных служащих), то такой законопроект можно было бы принять как закон разового действия", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Сейчас же парламентское монобольшинство обеспечило возможность любого нового Кабинета министров и любой новой власти уничтожать реальное функционирование государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 сентября монобольшинство в Верховной Раде Украины проголосовало во втором чтении за основу и в целом за законопроект №1032, предусматривающий первоочередные меры по реформе органов прокуратуры. Его поддержали 259 нардепов.

Также президентская партия "Слуга народа" проголосовала во втором чтении за законопроект №1066. Он предусматривает внесение изменений в законодательную базу Украины для перезагрузки власти. Решение было принято 228 голосами.

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