"Только раз!" "Слуга народа" признался, что получал зарплату в конверте

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Виталий Безгин утверждает, что "слугам народа" за работу в Раде не платят от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

Однако признался, что действительно получал депутатскую зарплату в конверте. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Слышал об этом только от Анны Скороход и Антона Полякова… Я же не могу отвечать за то, что они там говорят. Считаю, что все это вранье. Возможно, есть какие-то коллеги, у нас же большая фракция, поэтому кто-то из них где-то что-то, но у меня такой информации нет", – сказал он.

Виталий Безгин

По его словам, такие заявления коллег-нардепов должны стать поводом обратиться в правоохранительные органы, предоставив факты.

"Рассказать не в том формате, что кто-то кому-то дает, а назвать имена и решить вопрос", – добавил "слуга народа".

При этом Безгин отметил: единственное, что лично он получил в конверте – это деньги в кассе Верховной Рады.

"Если ты карточку не оформил, то тебе дают зарплату наличными под роспись прямо в кассе", – признался он.

Как писал OBOZREVATEL, Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии, подтвердила получение нардепами политсилы денег в конвертах за голосования. Такое заявление она сделала в пятницу, 15 ноября.

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