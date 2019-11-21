Главная Новости
21 ноября • обновлено в 12:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Только раз!" "Слуга народа" признался, что получал зарплату в конверте

940
Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Виталий Безгин утверждает, что "слугам народа" за работу в Раде не платят от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

Однако признался, что действительно получал депутатскую зарплату в конверте. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Слышал об этом только от Анны Скороход и Антона Полякова… Я же не могу отвечать за то, что они там говорят. Считаю, что все это вранье. Возможно, есть какие-то коллеги, у нас же большая фракция, поэтому кто-то из них где-то что-то, но у меня такой информации нет", – сказал он.

Новости
Платят в трех ставках: "слуги народа" снова угодили в скандал с зарплатами в конвертах

Виталий Безгин

Виталий Безгин

По его словам, такие заявления коллег-нардепов должны стать поводом обратиться в правоохранительные органы, предоставив факты.

"Рассказать не в том формате, что кто-то кому-то дает, а назвать имена и решить вопрос", – добавил "слуга народа".

При этом Безгин отметил: единственное, что лично он получил в конверте – это деньги в кассе Верховной Рады.

"Если ты карточку не оформил, то тебе дают зарплату наличными под роспись прямо в кассе", – признался он.

Как писал OBOZREVATEL, Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии, подтвердила получение нардепами политсилы денег в конвертах за голосования. Такое заявление она сделала в пятницу, 15 ноября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в конвертах" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок Марта Рок
Тема
Зарплаты в конвертах
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины депутат зарплата
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гонта Алексей
Гонта Алексей
Ну на этот счёт есть бородатый анекдот про нетрадиционную ориентацию - вкратце один раз не считается. Приблизительно также смешно и мерзко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги