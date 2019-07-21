"Тащи свои ласты в Московию!" Украинцы набросились на кума Путина Медведчука

Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в день выборов заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом якобы "уничтожило" экономику Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению Медведчука, о конкурентоспособности украинской экономики "нельзя говорить" даже в долгосрочной перспективе.

"Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет", – заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет. pic.twitter.com/pkpwcZX13l — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 21, 2019

Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей сети. Люди жестко раскритиковали кума Владимира Путина, обвинив его в работе на КГБ и войне на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Медведчуком и обсудил войну на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!