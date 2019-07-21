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"Тащи свои ласты в Московию!" Украинцы набросились на кума Путина Медведчука

14т Читать материал на украинском

Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в день выборов заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом якобы "уничтожило" экономику Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению Медведчука, о конкурентоспособности украинской экономики "нельзя говорить" даже в долгосрочной перспективе.

"Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет", – заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей сети. Люди жестко раскритиковали кума Владимира Путина, обвинив его в работе на КГБ и войне на Донбассе.

"Тащи свои ласты в Московию!" Украинцы набросились на кума Путина Медведчука
"Тащи свои ласты в Московию!" Украинцы набросились на кума Путина Медведчука
"Тащи свои ласты в Московию!" Украинцы набросились на кума Путина Медведчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Медведчуком и обсудил войну на Донбассе.

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Персона
Виктор Медведчук
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не слухайте его каструли! Майдан здобул евромайбутне! Теперь,по безвизу вы можете мыть евротолчки и убирать дерьмо за евро-арабами
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Макарский Александр, у тебя, троллина вата, даже такой возможности не существует, так что сиди в своей опе и вылизуй очко )(уйла, пока оно тебе ещё платит.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Умные слова говорит.... Прислушайтесь свидомые.... А если нет:--- ещё год, максимум два,кирдык стране... На вас то нам пох@й,а вот нормальных украинцев -- жаль..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dehtyaryov Ilya, Нормальных украинцев жалко. На скакуасов плевать. Чего тут непонятного. Приблизительно у половины россиян есть родственники на Украине, вот они совсем не виноваты.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Андрущенко Владимир, или это из разряда, я бежал за ним 5 км, чтобы сказать им насколько мне пох*й
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Из за своей ущербности, зная что сами в дупе, зомбированные западэнци феерично напали на украинца.
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