Партия "Слуга народа" отправила более 2-х сотен своих будущих нардепов на обучение.
Выбрали они достаточно дорогой отель — Rixos Prykarpattya в курортном городке Трускавец. Стоимость проживания в номере отеля начинается от 3600 гривен за сутки.
А учиться "слуги народа" будут здесь не один день, а целую неделю. Мотивируют в партии такой шаг просто — захотели вывезти кандидатов за пределы столицы, подальше от камер и мирской суеты.
Обучать новых депутатов будут не простые учителя, а влиятельные чиновники и профессора. Среди них: руководитель Киевской школы экономики Тимофей Милованов, глава государственной таможенной службы Максим Нефедов, заместитель министра финансов Юрий Джигир, советник министра иностранных дел Тарас Качка и другие.
"Слуги народа" работали в зале под названием "Сенатор"
"Слуг народа" поделили на группы
Блоков для обучения сразу несколько — макроэкономика, публичная политика, законотворческая деятельность, построение личной стратегии. Все это происходит под руководством все той же Киевской школы экономики.
Правда, в личном общении участники тренинга признают, что получить что-то масштабное за 7 дней ускоренного тренинга, даже с утра до вечера — очень сложно. Поэтому мероприятие рассматривают в первую очередь как тимбилдинг. Возможность познакомиться друг с другом.
Ведь, как показывают несложные наблюдения, большинство будущих коллег даже в лицо друг друга не знают.
Не обошлось на мероприятии и без курьезов. Начали свой тренинг они довольно смешно — с попытки оценить нынешних нардепов. Многие "слуги народа" отнюдь не лестно о них высказывались. Писали "га*нюк", "х*йкин" и другие не совсем культурные слова.
Марина Шашкова
В общем, масштабная обучающая кампания в стране продолжается.
Чем она закончится — пока неизвестно. Главное, чтобы по итогу обучения "слуги народа" не потеряли желание трудиться уже в стенах Верховной Рады. А там за безделье, как показывает практика, украинский народ оперативно наказывает.
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