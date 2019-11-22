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22 ноября • обновлено в 12:26
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"Слуга народа" оказался связан с титушками: раскрыты скандальные данные

5.3т
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Во время похищения народного депутата Украины VIII созыва от ВО "Батьківщина" Игоря Луценко, а также активиста Юрия Вербицкого, нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко 24 раза разговаривал по телефону с координатором титушек неким Щинкиным.

Информацию обнародовал Луценко на своей странице в Facebook. Данные содержатся в материалах уголовного производства об убийстве Вербицкого.

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"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как человека, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения? Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности, Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", – сообщил Луценко.

В материалах говорится, что в период с 19 по 22 января 2014 года Литвиненко 24 раза беседовал по телефону со Щинкиным.

Литвиненко оказался связан с титушками

Литвиненко оказался связан с титушками

ФБ Литвиненко

"Во время этого преступления Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24 (!) раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал титушкам из группы непосредственных похетителей, а также организатору преступления Зубрицкому", – рассказал Луценко.

"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел!" – подытожил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко озвучил скандальные подробности о "слуге народа", погоревшем на кнопкодавстве.

Юрий Вербицкий и Игорь Луценко были похищены вечером 20 января 2014 года. Луценко был найден 21 января и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Игорь Луценко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Гженчучкевич Гжегож
Гженчучкевич Гжегож
Вы что понавыбирали? Там же печати не на ком поставить.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный преступный режим.
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