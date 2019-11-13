Порошенко встретился с советником резидента Еврокомиссии: о чем говорили

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным советником президента Европейской Комиссии Элмаром Броком.

Как передает сайт пресс-службы "ЕС", во время встречи они обсудили вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрет всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.

Петр Порошенко с Элмар Брок

"Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока 2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС", - говорится в сообщении партии.

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средств массовой информации в Украине. Также чиновники скоординировали пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе с Куртом Волкером. Волкер отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

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