"Породить панический страх": у Зеленского развеяли мифы о рынке земли в Украине

Принятие закона об открытии рынка земли сопровождается попытками запугать и дезинформировать граждан Украины о реальном состоянии дел.

Об этом уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по вопросам земли Роман Лещенко заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 14 ноября. По его словам, украинцам не стоит бояться принятия закона.

Роман Лещенко Скриншот видео

"Сегодня все построено на мифах, страхах и лжи. Украинского гражданина пытаются запугать мыслью, что кто-то приедет, скупит, продаст и заберет. Вся логика сводится только к одному – породить панический страх, что сегодня украинец, который владеет земельным паем, не имеет интеллектуальной возможности владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Ему не нужно ничего делать – он должен только бояться", – отметил чиновник, комментируя информацию об отношении украинцев к снятию моратория на продажу земли в стране.

По словам Лещенко, вокруг законопроекта "выливают мифы, фейки и вранье". Он подробно ответил на ряд утверждений.

"Во-первых, сегодня все утверждают, что закон принят. Вранье – закон не принят. С точки зрения регламента Верховной Рады это лишь первое чтение. Во-вторых, касательно условий, которые есть в тексте проекта – действительно, там есть много вопросов и обсуждений. Правительство предложило свою моделью. Парламент выдвинул свою позицию. Но есть еще слово президента Украины, который получил поддержку народа и несет ответственность", – успокоил собравшихся чиновник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Верховной Раде в среду, 13 ноября, состоялось историческое голосование за правительственный законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Депутаты большинством голосов (240) поддержали документ в первом чтении и за основу.

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