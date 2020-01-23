В сеть слили переписку народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом, в которой последний якобы утверждает, что глава профильного комитета ВРУ Михаил Радуцкий "хочет внаглую делить бюджет".

Фото, подлинность которого не подтверждена, опубликовала "Открытая Украина". Еще одно фото показал "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Семиволос написал, что некий "Миша" раздает абсурдные команды. В свою очередь, Павлиш советует ему "включать дурака".

Переписку Семиволоса и Павлиша о Радуцком слили в сеть Апостроф

Переписку Семиволоса и Павлиша о Радуцком слили в сеть Апостроф

Между собеседниками состоялся такой диалог:

Павлиш: Привет, как дела?

Семиволос: Так себе.

Павлиш: А что случилось?

Семиволос: Миша за*бал до икотки, хочет внаглую бюджет делить, дает бредовые команды.

Павлиш: Так не выполняй, включай дурака.

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент. Он мне из-за них наяривает, говорю, делаю.

Павлиш: Понятно, держиcь. Может на выходных в баню с М*** пойдем, они хорошие.

Переписку Семиволоса и Павлиша о Радуцком слили в сеть

Переписку Семиволоса и Павлиша о Радуцком слили в сеть Открытая Украина

Обнародованная переписка тут же получила отклик в сети.

"На фото переписка зама министра ОС – Семиволоса. Речь идет о куратора ОС от Офис Президента Украины – Михаила Радуцкого. Это преступники. Очевидно, что фото вброшенное в инфопространство по технологии. По подлинности – есть обоснованные основания считать фейком", – написал активист Владислав Грезев.

Украинцы в комментариях разделились на 2 лагеря. Одних возмутило такое поведение нардепов. "Прибарахлиться? Какие они жалкие", "Верю, что даже если это фейк, все так и есть", – написали одни.

Другие же заподозрили подставу. "Слишком похоже на фотошоп", "Слишком показушно, не верю", "Постанова какая-то", "Это источник, в который сливают фейковые сенсации", – отметили другие, опубликовав возможные доказательства редактирования фото.

Примечательно, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!