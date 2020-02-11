"Есть куда ехать – в Россию": одиозный экс-депутат Онищенко попросил политического убежища

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии.

Кроме того, у бывшего депутата Верховной Рады есть российский паспорт, и если Берлин ему откажет, он поедет в РФ. Об этом сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио, передает Deutsche Welle.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию", – сказал правозащитник.

Юрист считает, что "в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного".

Он также указал на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине".

Александр Онищенко может уехать в Россию Delo.ua

Добавим, сейчас Онищенко находится под стражей в Германии в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет его в нанесении ущерба государству на сумму в около трех миллионов гривен за незаконные операции при добыче и продаже газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал и находился в розыске.

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