"Есть куда ехать – в Россию": одиозный экс-депутат Онищенко попросил политического убежища

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии.
Кроме того, у бывшего депутата Верховной Рады есть российский паспорт, и если Берлин ему откажет, он поедет в РФ. Об этом сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио, передает Deutsche Welle.
"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию", – сказал правозащитник.
Юрист считает, что "в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного".
Он также указал на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине".
Александр Онищенко может уехать в Россию
Delo.ua
Добавим, сейчас Онищенко находится под стражей в Германии в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.
Национальное антикоррупционное бюро обвиняет его в нанесении ущерба государству на сумму в около трех миллионов гривен за незаконные операции при добыче и продаже газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал и находился в розыске.
Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.
В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче народного депутата.
25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.
В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы" и анонсировали передачу дела в суд.
В начале ноября САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете Онищенко.
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