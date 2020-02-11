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11 февраля • обновлено в 18:33
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"Есть куда ехать – в Россию": одиозный экс-депутат Онищенко попросил политического убежища

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Беглый экс-нардеп Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии.

Кроме того, у бывшего депутата Верховной Рады есть российский паспорт, и если Берлин ему откажет, он поедет в РФ. Об этом сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио, передает Deutsche Welle.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию", – сказал правозащитник.

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Юрист считает, что "в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного".

Он также указал на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине".

Александр Онищенко может уехать в Россию

Александр Онищенко может уехать в Россию

Delo.ua

Добавим, сейчас Онищенко находится под стражей в Германии в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет его в нанесении ущерба государству на сумму в около трех миллионов гривен за незаконные операции при добыче и продаже газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Александр Онищенко
Место
Германия
Тег
депутат
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk- фильм про упоротых
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0
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего не в Чечню с такой то фамилией по матери?
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Гоша Злой, С фамилией Кадыров опасно появляться и в РФ , и даже в Ичкерии .
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Свинья про родной хлев на паРРаше вспомнила!
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