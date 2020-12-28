Очередная истерия Москвы по поводу подачи воды из Украины в оккупированный Россией Крым поражает своей циничностью и алогичностью. Поскольку "дипломатические танцы" Кремля по этому вопросу в ООН ни разу не сработали, то у Путина придумали новую дурь, мол Украины хочет помешать опреснять воду на территории Крыма.

Понятно, что московским оккупантам не только не хочется признавать оккупацию Крымского полуострова, но и платить за эту оккупацию. Платить по счетам, которые постоянно выставляет Москве крымская оккупация. Путин желает сэкономить на крымчанах по максимуму. Отсюда и попытки перебросить ответственность за проблемы Крыма на Украину.

Часть населения полуострова, которое проживало на его территории до российского вторжения думала, что какая разница – будет Крым в составе Украины, или Российской Федерации. Коллаборационисты ждали российских зарплат и пенсий, а получили в реальности кучу бытовых проблем: от медицины и электричества до воды и налогов.

Теперь Москва ищет иностранного подрядчика для проведения работ по опреснению воды из Черного моря. Однако Украина четко предупредила, что у такого подрядчика, если он действительно найдется, возникнут большие проблемы. Поскольку ситуация, которую провоцирует Россия, ничем не отличается от той, когда на иностранные корабли, заходящие в Крым, накладываются санкции.

Российские требования поставок воды очень напоминают то, если бы карманник, который украл у кого-то мобильный телефон в троллейбусе, потом начал у хозяина публично требовать еще и устройство для его подзарядки, мол без него телефон не может функционировать.

Примерно так действует геополитический вор Путин, требуя воду для оккупированного Крыма. Удивляет его "скромность", он мог бы еще и добиваться пенсии для крымчан, находящихся на оккупированной территории, но этого еще не делает.

Последствия возвращения Крыма в "родную гавань" прослеживаются буквально везде. Так, в Симферополе подают воду с 6 утра до 9 утра и вечером с 18 до 21 часа. Крыму не обойтись без днепровской воды и никакое опреснение, о котором так мечтают в Москве, в этой ситуации не поможет.

Хотя проблему воды в Крыму можно решить очень просто – оккупант Россия освобождает Крым, выводит свои войска и возвращает полуостров Украине.

Но Путин не готов к этому. Он сам поймал себя на Крым подобно тому, как в Индии ловят обезьянок. Ставят тыкву, в которой вырезают отверстие. И туда засыпают вкусную кашу. Обезьянка подкрадывается к тыкве, хватает кашу, а вот вытащить лапу уже не способна. Она могла бы легко освободиться, но для этого нужно разжать пальцы и выпустить кашу. И это выше ее сил, жадность побеждает.

Так же и Путин не способен выпустить из своих лап оккупированный Крым, хотя прекрасно осведомлен о том, что санкции за эту оккупацию постоянно будут только увеличиваться и увеличиваться.

Несмотря на то, что Путин и его информационные холуи не перестают повторять, как мантру, сомнительное утверждение, что Крым никогда не вернется в Украину, и поэтому украинцы должны о нем забыть, от этого Москве все равно ничего не светит.

Мир никогда не признает оккупацию Крыма, как бы долго и упорно на всех международных площадках россияне все время не повторяли, что "Крым – это Россия". И что "это навсегда".

Кроме того, у Кремля была возможность хотя по минимуму решить вопрос воды на полуострове. Те миллиарды долларов, которые были потрачены на помпезное строительство крымского моста, потратить на перебрасывание воды из Кубани. Но путинские прихвостни пошли другим путем, в результате и отдыхающих в Крыму мизерное количество, по сравнению с доокупацийным временем, и крымское население остается без воды.

Такая бездеятельность Путина в вопросе крымской воды наводит на мысль, что он знает, о чем еще не сообщалось его преступной камарилье, – "все равно Крым скоро нужно будет возвращать Украину, то зачем лишние деньги тратить".

А чтобы крымчанам стало легче, стоит пригласить в Крым Дмитрия Медведева, который целых четыре года охранял путинское президентское кресло. Тот мигом может все разрулить – "воды нет, но вы держитесь!"

Можно сказать, что вопрос Крыма является наглядным образцом реализации реваншистской геополитики Путиным. Украсть – украли, а вот обеспечить оккупированную территорию оказались не готовы. Так всегда было в истории России – контроль над территорией важнее, чем жизни населения этой территории.

Может теперь таким образом до русских дойдет то, что в далеком 1954 году не Крым подарили Украине, а тогдашняя РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) просто избавилась от непосильной для себя ноши, которую недалекие подельники Путина снова навлекли на себя.

Тогда выхода у Москвы не было – Крым загибался без воды и был сильно разрушен после войны. Украина напоила и возобновила своими силами эту заброшенную территорию, с которой было насильственно выселено коренное население, крымские татары.

Но чтобы это понять нужно знать настоящую историю, а не геббельсовскую ее интерпретацию от пропагандистского путинского телевидения.

Российские телеведуны безапелляционно заявляли с экранов, что Крым – это "непотопляемый авианосец", но теперь это будет военная база в пустыне. Кто же теперь будет вкладываться в убыточную территорию, да еще и под санкциями и незаконно оккупированную?

За примерами далеко ходить не надо. Россия силой заграбастала Абхазию и Южную Осетию, теперь это полностью убитые территории. В Приднестровье также не просматривается экономического бума. Там, куда влезла Российская Федерация, всегда выходит только Северная Корея. И ни одного положительного примера за всю московскую историю не прослеживается.

Хотя, как говорится в Библии – "время разбрасывать камни, и время собирать камни". И Путин, и его ближайшее окружение устроены так, что не живут по правилам. Они просто никаких правил не признают.

Поэтому вряд ли он способен понять, что с Крымом "наломал много дров" и попытаться исправить то, что напортачил с вторжением на территорию Украинского государства. Поскольку водоснабжение Крыма способно превратиться в настоящую "черную дыру" для бюджета Российской Федерации.

С вступлением Джона Байдена на президентский пост в Соединенных Штатах для Путина наступит "время истины", но "собирать камни" он все равно будет готов. По крайней мере не сделает это сам добровольно. Поэтому здесь его нужно подтолкнуть к правильному решению.

Нарастание обезвоживания Крыму является неоспоримым доказательством того, что он является естественной частью Украины, откуда 51 год в Северо-Крымский канал подавалась целая река воды, которая обеспечивала процветание полуострова.

Стоит вспомнить, что до оккупации воды было достаточно, чтобы в степном Крыму орошать рисовые чеки. Крымский рис был качественным. Но за "счастье" жить в "Большой России" нужно платить.

И сейчас для нужд гражданского населения воды могло бы вполне хватить. Северо-Крымский канал, поставляющий воду с территории материковой Украины, был построен для нужд промышленности и сельского хозяйства.

Теперь нехватка воды для гражданского населения возникла только по одной причине – воду забирают военные объекты оккупационной армии Российской Федерации, российские военные предприятия и воинские части.

Но это уже вопрос к самим российским оккупантам. О чем они думали, устраивая захвата Крыма? Они собирались добывать воду? И когда население Крымского полуострова испытывает дефицит воды, то это вопрос к оккупантам, которые эту воду фактически крадут у крымчан, используя ее для своих милитаристских нужд.

Поэтому в ситуации, которая объективно сложилась, российским оккупационным властям нужно обвинять только себя. Более шести лет они сидели у "разбитого корыта" и ждали, когда "золотая рыбка" вдруг даст им "новое корыто". Однако этого почему-то не произошло.

Никто никогда не мешал россиянам отдыхать, жить и работать в Крыму. Зачем надо было подрывать международный порядок в центре Европы и коварно похищать чужое?

Поэтому теперь Россия справедливо получает то, чего так долго стремилась. Недаром же говорится – "каждому по заслугам его".

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