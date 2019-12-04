"Не имеем права допустить базара!" В "ЕС" призвали внести правки в закон о земле

Народный депутат Ростислав Павленко заявил, что закон, которым будет регламентироваться запуск рынка сельскохозяйственных земель, должен предусматривать конкретные механизмы защиты земли, селян, государства, а также интересов общества.

Об этом он заявил во время парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Фракция "Европейская солидарность" подала поправки к этому законопроекту и настаивает на их учете.

Ростислав Павленко

"Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось" рынок все решит. Есть опыт других стран, когда перед введением рынка земли были заложены очень конкретные механизмы защиты селян, государства, земли и защиты общества" , – сказал Павленко.

Он отметил, что мы не имеем права нарушить интересы селян, ставить под угрозу украинскую землю, ее качество и перспективу Украины, которая связана с землей и ее обработкой. А также не имеем права поставить под угрозу интересы общества, чтобы оно оказалось перед риском того, что его бюджет будет терять.

По словам депутата, обсуждение этого закона – это важнейшая дискуссия Украине.

"Ибо земля для украинцев – это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение", – отметил он.

"Мы все слышим о рынке земли, но мы не имеем права допустить базара. Мы не имеем права допустить, когда холдинги или иностранцы за бесценок будут скупать украинскую землю", – отметил Павленко.

Депутат подчеркнул, что рынок земли существует почти во всех странах, но наиболее тщательно регулируемое вопрос, где оговариваются интересы селян, фермеров, людей, работающих на земле, интересы государства и общества.

Он также подчеркнул, что важным является определение минимальной цены земли, создание Земельного банка для поддержки фермеров, установление высокого регистрационного сбора для обеспечения интересов общества.

По его словам, также должно быть обязательно предусмотрена защита украинской земли с точки зрения сохранения ее качества.

"Также должно быть ограничение возможности концентрации земель в одних руках", – отметил Павленко.

К сожалению, все эти условия не учтены в законопроекте, который предлагает принять монобольшинство – предостерегает депутат.

"Мы слышим какие-то общие вещи и общие соображения", – отметил он.

Павленко подчеркнул важность получить от власти конкретные ответы на поставленные вопросы.

"Без этого введение того, что власть называет рынком земли, категорически недопустимо", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

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