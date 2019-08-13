На Полтавщине раскопали золото скифов: фото уникальных находок

В воскресенье, 11 августа, на территории Бельского городища (Полтавская область) археологи Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина нашли скифское золото. На поле обнаружили захоронение девушки и уникальное украшение.

Как сообщила пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, самая большая ценность находки в целостности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Самое главное даже не то, что археологи нашли артефакты VI века до нашей эры, а то, что захоронения не было ограблено. В нем все осталось точно так же, как и было 2600 лет назад", – рассказала директор Департамента культуры и туризма Валентина Вождаенко.

Археологи раскопали уникальную находку Полтавская ОГА

Раскопку кургана могильника "Скоробір" на территории Историко-культурного заповедника "Бельск" археологи начали на прошлой неделе.

Курган был невысокий, без насыпи, поэтому его обнаружили с помощью геофизической съемки. Погребальная яма имела деревянное перекрытие, которое со временем рухнуло. Именно в ней нашли части скелета молодой девушки. Сохранились только тазовые кости, зубы и разбитый землей череп.

По словам директора музея археологии ХНУ, кандидата исторических наук и руководителя экспедиции Ирины Шрамко, вещи, которые находились рядом – типичные для захоронения среднескифского периода. Это керамическая посуда (черпаки, чашки), большое блюдо из камня, бронзовое зеркало, бронзовый браслет, бусины (янтарь, хрусталь, сердолик), золотые украшения (серьги, головной убор).

"Размер и вес золотого головного убора мы не определим, пока не поднимем его с земли. Но и сейчас видно, что вещь уникальная. Это не просто фрагмент, а целостный головной убор в два яруса с тремя видами золотых бляшек и височными серьгами", – объяснили археологи.

Они добавили, что браслет, который был на руке у умершей, малых размеров, что означает, что женщина была худой, вероятно, подростком.

Также в захоронении было найдено акинак (короткий меч), копье, колчан с бронзовыми наконечниками стрел, костяные псалии и два набора конской сбруи, однако тела мужчины не обнаружили.

Поле на Полтавщине, где нашли уникальные вещи Полтавская ОГА

Археологи раскопали уникальные вещи Полтавская ОГА

Археолог работает над находкой Полтавская ОГА

Интересная находка на Полтавщине Полтавская ОГА

Уникальная находка древних времен Полтавская ОГА

Археолог работает над находкой Полтавская ОГА

Укникальна находка на Полтавщине Полтавская ОГА

Палатка археологов Полтавская ОГА

Археолог работает над находкой Полтавская ОГА

Поле, на котором нашли золото Полтавская ОГА

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